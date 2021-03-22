  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç koronavirüsü atlattı

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç koronavirüsü atlattı

Koronavirüs tedavisi tamamlanan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç görevinin başına geri döndü.

Koronavirüs tedavisi tamamlanan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Sevgili Sarıyerliler, Sevgili Dostlar,

Koronavirüs tedavimin başarıyla tamamlandığını ve görevimin başına döndüğümü sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Bu süreçte arayan, mesaj atan, çiçek gönderen herkese ve tedavim ile yakından ilgilenen sağlık çalışanlarımıza bir kez daha teşekkür ederim."

Etiketler sarıyer sarıyer belediyesi şükrü genç
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
''Berat Albayrak’ın dönüşüne hazır olun''
Erol Bulut'un kredisi bitti
Dolar/TL için çılgın tahmin: ''9.70'e yükselebilir!''
İşte konut fiyatlarının en çok arttığı şehirler
Eğitim-İş'ten Andımız kararı: ''Her sabah okuyacağız!''
Nagehan Alçı AK Parti'ye baş kaldırdı
Merkez Bankası Başkanı neden değişti? AK Partili Canikli açıkladı
Kulisler bunu konuşuyor: Erdoğan hangi bakanların üstünü çizecek?
Siz hala Acun'un Survivor'ını mı izliyorsunuz ? İşte gerçek Survivor hem de ayda 8 bin TL kazanıyor
İstanbul ilçe ilçe kızardı! İşte ilçelere göre vaka yoğunluğu