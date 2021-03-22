Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç koronavirüsü atlattı
Koronavirüs tedavisi tamamlanan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç görevinin başına geri döndü.
Koronavirüs tedavisi tamamlanan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Sevgili Sarıyerliler, Sevgili Dostlar,
Koronavirüs tedavimin başarıyla tamamlandığını ve görevimin başına döndüğümü sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Bu süreçte arayan, mesaj atan, çiçek gönderen herkese ve tedavim ile yakından ilgilenen sağlık çalışanlarımıza bir kez daha teşekkür ederim."
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