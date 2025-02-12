Sarıyer Belediyesi 13. TiyatrOda Şenliği kar engeline takılmadı

Sarıyer Belediyesi’nin düzenlediği 13. TiyatrOda Şenliği, Boğaziçi Kültür Merkezi’nde devam ediyor. Kumbaracı 50’nin repertuvar oyunlarından ''Tek Kullanımlık Hikaye'' olumsuz hava koşullarına rağmen seyirciden büyük ilgi gördü. İklim krizini merkezine alan ve dal budak salan yapısıyla dikkat çeken oyun izleyicileri hem güldürdü hem düşündürdü.

Sarıyer Belediyesi’nin 1-27 Şubat tarihleri arasında düzenlediği 13. TiyatrOda Şenliği tüm hızıyla devam ediyor. Boğaziçi Kültür Merkezi’nde perdelerini dördüncü kez açan şenliğe Sarıyerlilerin ilgisi yoğun oldu. Olumsuz hava koşullarına rağmen Kumbaracı 50’nin repertuvar oyunlarından olan ve iklim krizi konulu dallanıp budaklanan “Tek Kullanımlık Hikaye” Sarıyerli tiyatro severlerle buluştu. Yönetmenliğini Gülhan Kadim’in yaptığı, oyunculuğunu İsmail Sağır, Meriç Rakalar, Murat Kapu’nun yaptığı “Tek Kullanımlık Hikaye” izleyicileri hem güldürdü, hem de düşündürdü.



Sarıyer Belediyesi 13. TiyatrOda Şenliği, 13 Şubat Perşembe günü İki Tiyatro’nun sahneleyeceği “Canavar” adlı oyun ile devam edecek. Oyunu izlemek isteyen Sarıyerliler, www.sariyerbelediyesi.com adresinden rezervasyon yaptırabilirler.