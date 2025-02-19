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Sarıyer Belediyesi 13. TiyatrOda Şenliği'nde ''Martı mıyım'' oyunu sahnelendi

Sarıyer Belediyesi 13. TiyatrOda Şenliği'nde ''Martı mıyım'' oyunu sahnelendi
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Çehov’un, ''Martı'' adlı eserinin günümüze uyarladığı “Martı mıyım” adlı oyun, Sarıyer Belediyesi 13. TiyatrOda Şenliği kapsamında Sarıyerli tiyatroseverlerle buluştu. Elif Temuçin’in yönettiği oyunda günümüz insanının sıradan tercih ve beklentilerine geçmişe atıfta bulunarak sıra dışı nitelik kazandırma arayışının anlatıldığı oyun izleyicileri büyüledi.

Sarıyer Belediyesi 13. TiyatrOda Şenliği Sarıyerli tiyatro severleri birbirinden güzel oyunlarla buluşturmaya devam ediyor. Dün akşam Boğaziçi Kültür Merkezi’nde, Elif Temuçin’in yönetmenliğini yaptığı, oyuncular Sezin Akbaşoğulları, Sanem Öge, Tolga İskit ve Nazlı Bulum’un sahnelediği Çehov’un “Martı” adlı eserinden esinlenerek Dolkun Prod. & Tiyatro BeReZe’nin hazırladığı “Martı mıyım” oyunu Sarıyerli tiyatroseverlerle buluştu. Var olmak, insanlar arası iletişim, günümüz insanının zaman ve mekâna yüklediği anlamların sorgulandığı ve sorulan sorulara verilen yanıtların havada kaldığı 90 dakikalık oyun, izleyenleri düşündürürken, onları yaşamın anlamına dair bir arayışa da sürükledi. Oyunun sonunda Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı Sergül Doğan, oyunculara gösterdikleri başarılı performans ve katkılarından dolayı teşekkür ederek, çiçek takdim etti.

Sarıyer Belediyesi 13. TiyatrOda Şenliği 20 Şubat akşamı Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi’nde Eric-Emmanuel Schmitt’in yazdığı, Tiyatro Seyirlik ve Etertainment’in sahneye uyarladığı “Ziyaretçi” adlı oyunu ile devam edecek.

Çehov’un, ''Martı'' adlı eserinin günümüze uyarladığı “Martı mıyım” adlı oyun, Sarıyer Belediyesi 13. TiyatrOda Şenliği kapsamında Sarıyerli tiyatroseverlerle buluştu. Elif Temuçin’in yönettiği oyunda günümüz insanının sıradan tercih ve beklentilerine geçmişe atıfta bulunarak sıra dışı nitelik kazandırma arayışının anlatıldığı oyun izleyicileri büyüledi.

Etiketler sarıyer sarıyer belediyesi Mustafa Oktay Aksu
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