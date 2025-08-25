Sarıyer Belediyesi 15. Mahallelerde Tiyatro Şenliği başladı

Sarıyer Belediyesi Kültür Müdürlüğü’nün düzenlediği Mahallelerde Tiyatro Şenliği’nin 15.’si mahalle sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılandı. 15. Mahallelerde Tiyatro Şenliği, 6 Eyül’e kadar mahallelerde tiyatroseverlerle buluşacak.

Sarıyer Belediyesi Kültür Müdürlüğü’nün geleneksel hale getirdiği Mahallelerde Tiyatro Şenliği bu yıl 15. kez tiyatroseverlerle buluştu. 21 Ağustos – 6 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek şenlikte, Sarıyer Belediyesi tiyatro oyuncularının rol aldığı “Şençalar Müzikholü İftiharla Sunar” adlı oyun Sarıyer’in farklı mahallelerinde sahnelenecek.

BAŞKAN AKSU: TÜM KOMŞULARIMIZI TİYATRO ŞENLİĞİMİZE DAVET EDİYORUM

Tiyatronun büyüsünü Sarıyer’in sokaklarına taşıyacak etkinlikte, her akşam farklı bir mahallede perdeler açılacak. 14 yaş ve üzeri izleyiciler için uygun olan gösterimler ücretsiz olarak tüm komşulara açık olacak. Sarıyerli komşularını tiyatro buluşmalarına davet eden Sarıyer Belediye Başkanı M. Oktay Aksu, “Tiyatro sanatını mahallelerimize taşıyor, komşularımızla birlikte kültür ve sanatın birleştirici gücünü paylaşıyoruz” dedi.

26 AĞUSTOS SALI GÜNÜ KİREÇBURNU ÇAMLIK PARKI

21 Ağustos’a Hisarüstü Duatepe Parkı’nda başlayan ve 23 Ağustos Cumartesi günü Uskumruköy Arıköy Sitesi Etkinlik Alanı’nda süren tiyatro şenliği, 26 Ağustos Salı günü 20.30’da Kireçburnu Çamlık Parkı’nda mahalle sakinlerini ağırlayacak. 15. Mahallelerde Tiyatro Şenliği daha sonraki gösterim takvimi ise şu şekilde olacak: