Sarıyer Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, AFAD akreditasyon uygunluk sınavını geçti

Sarıyer Belediyesi Afet Koordinasyon Müdürlüğü bünyesinde kurulan arama kurtarma ekibi, Türkiye AFAD Yönetimi Sistemi içerisinde faaliyet göstermek amacıyla düzenlenen akreditasyon uygunluk sınavını başarı ile kazandı. Elde ettiği başarı ile Sarıyer Belediyesi arama kurtarma ekibi artık AFAD yönetimi sistemi içinde faaliyet gösterebilecek.

Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Sistemi içinde faaliyet göstermek amacıyla uygunluk belgesi verilmesi, kamu uyumunun sağlanması ve AFAD koordinasyonunda faaliyet yürütmek amacıyla yapılan uygunluk sınavını başarı ile kazanan Sarıyer Belediyesi Hafif Seviye Arama Kurtarma Ekibi artık afet ve acil durumun hemen ardından yüzeyde afetzedelerin-kazazedelerin aranması ve kurtarılmasına yardımcı olabilecek.



Akreditasyon belgesinin alınmasıyla Sarıyer Belediyesi Hafif Seviye Arama Kurtarma Ekibinin kurtarma ekipmanı, bilgi ve yeterlilikler konusunda temel ve asgari operasyonel kabiliyetlere sahip olduğu da belgelenmiş oldu.



Asgari 18 kişilik personelden oluşan ekip, etkilenen bölgenin keşfi ve araştırılması, risk seviyesini azaltmak için tehlikelerin ve sorumluluk eylemlerinin tespiti, kamu hizmetlerinin kontrol edilmesi, alan güvenliğinin sağlanması, tehlikeli maddelerin ayrılması ve tanımlanması, yüzeyde arama kurtarma , yaralı ve ölü toplama noktalarının kurulması, enkazda üstten giriş yöntemiyle kazazede kurtarma, enkaz üzerindeki demir ve ahşap yapıları kesme, diğer ekiplere yardımcı olma ve ilk yardım müdahalelerini yapabilecek.