Sarıyer Belediyesi Birimler Arası 1. Kano Yarışması yapıldı

Sarıyer Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün organize ettiği Birimler arası 1. Kano Yarışması Büyükdere Su Sporları Merkezi’nde yapıldı. 13 takımdan oluşan 26 sporcunun katıldığı yarışmada birinciliği erkeklerde İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, kadınlarda ise AR-GE Müdürlüğü kazandı.

Sarıyer Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün bu yıl ilk kez organize ettiği ve önümüzdeki yıllarda geleneksel hale getirmeyi planladığı birimler arası 1. Kano Yarışması Büyükdere Su Sporları Merkezinde yapıldı. Sarıyer Belediyesi’nin 13 müdürlüğünden toplam 26 personelin katıldığı ve kıran kırana geçen yarışmada erkeklerde birincilik ve ikinciliği İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, üçüncülüğü de Zabıta Müdürlüğü kazanırken kadınlarda ise birinciliği AR-GE, ikinciliği Gençlik ve Spor Müdürlüğü, üçüncü ise yine AR-GE kazanarak madalya almaya hak kazandı. Yarışmada dereceye giren müdürlükler madalyalarını Sarıyer Belediyesi başkan yardımcısı Hüseyin Coşkun ve meclis üyelerinin elinden aldı.

“KANO YARIŞMASINI GELENEKSEL HALE GETİRECEĞİZ”

Yarışma başlamadan önce, yarışmaya katılan personellerle bir araya gelen Sarıyer Belediye Başkanı M. Oktay Aksu, birimler arası bu tür spor etkinliklerini önemsediğini belirterek, “Daha önce de birimlerimiz arasında futbol turnuvası düzenlemiştik. Bu tür etkinlerin personellerimiz açısından motivasyonu güçlendiren etkinlikler olarak görüyoruz. Boğaz'da kano yarışması cesaret ister, cesaretlerinden dolayı katılan arkadaşlarımızı kutluyorum. Hafta sonu olarak planladığımız yarışmamızı hava muhalefeti dolayısıyla bugüne almak durumunda kaldık. Bildiğiniz üzere dün AR-GE personelimiz Derya Doğan arkadaşımızın annesini kaybettik. Buradan arkadaşımıza bir kez daha baş sağlığı diliyor, acısını yürekten paylaşıyoruz. Buruk bir şekilde gerçekleştirmek durumunda olduğumuz yarışmamızı önümüzdeki yıl Kabotaj Bayramı’nın kutlandığı haftada olacak şekilde planlayacağız. Yarışacak tüm arkadaşlara başarılar diliyorum” dedi.