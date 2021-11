Sarıyer Belediyesi çalışanları kadına şiddete karşı sokaktaydı

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü’nde Sarıyer Belediyesi’nin kadın çalışanları giderek artan erkek şiddetine tepki için ellerinde pankartlarla Büyükdere Caddesi’ne yürüdü, üstgeçide pankart astı. Kadınlar, “Haklarımızdan da hayatlarımızdan da vazgeçmiyoruz” dedi.

Birleşmiş Milletler’ in 25 Kasım’ı ‘Kadına Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’ ilan etmesi şiddet gören tüm kadınlar için umut verici olsa da Türkiye’nin şiddet karnesi umut verici değil. Resmi olmayan rakamlara göre Türkiye’de 2021 yılında 350 kadın cinayete kurban gitti. Neredeyse her gün bir kadının öldürüldüğü ve sistematik şiddete maruz kaldığı günümüzde milyonlarca kadın haklarından vazgeçmeyeceğini bir kez daha hatırlatmak için sokaklardaydı. Sarıyer Belediyesi’nin kadın çalışanları da bu acı tablo karşısında farkındalık oluşturmak için bir yürüyüş gerçekleştirdi. Ellerinde dövizler ve pankartlarla belediye binasından Büyükdere Caddesi’ne yürüyen kadınlar, burada bulunan üst geçide pankart astı.

YAŞAMDAN KOPMAYACAĞIZ

Sarıyer Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Zerrin Coşkun, “Bugün 25 Kasım Kadına yönelik şiddetle uluslararası mücadele günü. Mirabel kardeşlerin katlinden bugüne kadınların en temel hakları olan yaşam hakkı için verdikleri mücadele hiç bitmedi. Ülkemizde her gün işlenen kadın cinayetleri, hayatımızın tümüne yön veren toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin bir getirisidir. Kadın cinayetlerinin istatistikleri bize gösteriyor ki kadınlar yüzde 97 oranında tanıdığı bir erkek tarafından şiddet görüyor. Biz kadınlar bu ülkede can güvenliğimizin olmadığını biliyoruz. Bizler bir gün eve dönerken, toplu taşımada hiç görmediğimiz bir erkek tarafından şiddete uğrama ihtimalimiz olduğunu biliyoruz. Biz bizlere layık görülen, bizi içine hapsetmek istedikleri dünyayı tanıyoruz ve o dünyada var olmayı kabul etmiyoruz. Bizler yaşamı var edeniz, üreteniz. Yaşamdan kopmayacağız, evlere hapsolmayacağız. Bizler bugün olduğu gibi her gün, her an haklarımıza sahip çıkacağız. Bu karanlıktan hep birlikte birbirimize sarılarak, dayanışmayla çıkacağız” diye konuştu.

BİZ SAYIDAN İBARET DEĞİLİZ

Çalışanların eylemine destek veren CHP Sarıyer İlçe Başkanı Sevim Yalınkılıç ise, Yine istatistikler açıklandı. Arkadaşlar biz sayıdan ibaret değiliz. Biz İnsanız, biz kadınız. Her yıl bunları konuşuyoruz, ama her yıl daha kötü bir tabloyla karşı karşıya kalıyoruz. Ölmek istemiyoruz dedikçe kazanılmış haklarımız elimizden alınıyor. Şiddeti destekleyen politikalara karşı sıfır tolerans göstermemiz gerekiyor. Herkesi şiddetin karşısında durmaya davet ediyorum” dedi. Sarıyer Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Coşkun ve erkek çalışanlar da kadınların yürüyüşüne destek verdi. Kadına yönelik şiddet konusunun toplumsal bir mesele olduğunu belirten Coşkun, “Bir kadın gittiğinde o ülke artık kimsesizdir. Kadınlar gitmeden sesimizi yükseltmemiz lazım. Artık hepimizin sesi daha güçlü çıkmalı” dedi.