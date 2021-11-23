Sarıyer Belediyesi çalışıyor

Sarıyer Belediyesi Fen İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, daha yaşanabilir bir Sarıyer için mahalle mahalle çalışmalarını sürdürüyor. Ulaşımı kolaylaştırmak için çalışmalar devam ederken, çocukların daha güvenli ortamda vakit geçirmeleri için parklarda eskiyen ve kırılan malzemeler onarılıyor.

Sarıyer Belediyesi Fen İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Sarıyerlilerin hayatını kolaylaştırmak için girilmedik mahalle bırakmıyor. Gece gündüz demeden daha yaşanılabilir bir Sarıyer için çalışan ekipler, yolları onararak daha modern ve kullanışlı hale getiriyor, aynı zamanda genişletmeye elverişli olan yollarda yapılan çalışmalarla tek aracın giremeyeceği alanları, iki aracın kolaylıkla hareket edebileceği konforlu yollara dönüştürüyor. Bozulan yapıları yenileyen belediye ekipleri; imarlı yol açma, tretuvar, merdiven ve duvar çalışmalarını sürdürüyor. Pak Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise parklarda; tahrip olan oyun grupları ve zemin yenilemesi yapıyor. İşte o çalışmalardan örnekler;

DERBENT

Ayaz sokakta araç geçişleri ve yayaların güvenliğini sağlamak için başlatılan duvar çalışması devam ediyor.

PINAR MAHALLESİ

Daha önce delinatör denilen esnek yol bölme ekipmanlarıyla ayrılmış olan İSKİ önündeki yol, asfaltlanarak hem parklanmayı engellemek hem de yolu sürücüler için daha güvenli hale getirmek amacıyla kalıcı beton ekipmanlarla bölünüyor.

RUMELİ HİSARI

Arpacı Çeşme Sokak’ta tahrip olan yol, sokağın tarihi dokusu da korunarak özüne uygun şekilde onarılıyor.

KAZIM KARABEKİR

Gülfem, Özkavaklıdere ve Çeşmeler Sokak’ta asfalt kaplama yapıldı. Yapılan çalışmanın ardından yol aksına uymayan mazgallar da yükseltilerek temizleniyor.

KOCATAŞ

Sarnıç Sokak’ta mahallelinin talebi üzerine açılan imarlı yol, istinat duvarları ve asfalt kaplamasının da bitmesiyle kullanıma açıldı.

YENİ MAHALLE

Bala Hatun İlkokulu’nda tamamlanan istinat duvarının ardından bahçe içi bordür çalışması gerçekleştiriliyor. Böylece okul bahçesi hem çocuklar için daha güvenli hale gelecek hem de geniş bir alan yaratılmış olacak.

BAHÇEKÖY

Nuray Hafiftaş ve Sadık Tomak Parkları’nda zemin ve oyun grupları yenilenerek vatandaşın kullanımına sunuldu. Aynı zamanda Bahçeköy Kemer’de çevre düzenleme çalışmasına da başlandı.

PTT EVLERİ

Uğur Mumcu Parkı’nda eskiyen ve kırılan oyun grupları ile zemin yenilendi. Çocuklar, yenilenen parklarının tadını doyasıya çıkardı.