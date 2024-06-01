Sarıyer Belediyesi Çocuk Gündüz Bakımevi öğrencileri mezun oldu

Sarıyer Belediyesi Çocuk Gündüz Bakımevi mezuniyet töreni Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi’nde yapıldı. Törende 11 şubeden 235 çocuğun sergilediği gösteriler renkli anlara sahne olurken, duygulu anlar yaşayan veliler çocuklarına sağlanan eğitim ortamı dolayısıyla Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu’ya teşekkür ettiler

Sarıyer Belediyesi Çocuk Gündüz Bakımevleri’nde eğitimlerini tamamlayan 235 çocuk mezuniyet heyecanı yaşadı. Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen mezuniyet töreninde öğretmenler öğrencilerini mezun etmenin haklı gururunu yaşarken en az öğrenciler kadar heyecanlı olan veliler ise gösteriler sırasında duygusal anlar yaşadı. Birbirinden güzel gösteriler sahneleyen minikler programın sonunda mezuniyet belgelerini alarak kep attı. Programa velilerin yanı sıra; Sarıyer Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin Coşkun, Başkan Yardımcısı Ayhan Gedik, Meclis Başkan Vekili Meltem Yücel Pir, birim müdürleri ve meclis üyeleri katıldı.

VELİLERDEN BAŞKAN AKSU’YA TEŞEKKÜR

Etkinliğin açılış konuşmalarını Sarıyer Belediyesi Çocuk Gündüz Bakımevi velilerinden Ersin Özer ve Gülbahar Karakullukçu yaptı. Ersin Özer yaptığı konuşmasında, “Eğitimci arkadaşlarımızın ne kadar kıymetli olduğunu hiçbirimiz unutmayalım. Sabahtan akşama kadar enerjilerini yitirmeden çocuklarımıza hem sahip çıkıyorlar hem de onları hayata hazırlıyorlar. Sarıyer Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışıyla sağladığı eğitim hizmeti çocuklarımızın yetişmesine önemli bir katkı sağlıyor. Sarıyer Belediyesi ve çocuk bakımevi eğitimcilerine katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın başarısı bizleri ayrıca mutlu ediyor” dedi. Öğrenci velilerinden Gülbahar Karakullukçu ise “Eğitimde fırsat eşitliği sağlanması yolunda atılan bu adımlar Sarıyerimizin geleceğine değer katıyor, refah seviyesini yükselterek gelecek nesillerimizi şekillendiriyor. Bu süreçlerde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Sarıyer Belediye Başkanımız Mustafa Oktay Aksu’ya Sarıyer’imizin geleceğine sağladığı katkılardan dolayı teşekkür ederim” dedi.

HÜSEYİN COŞKUN; KREŞ SAYIMIZ YÜKSELECEK

Etkinlikte konuşan Sarıyer Belediyesi Başkan Vekili ve Başkan Yardımcısı Hüseyin Coşkun, “Başkanımız Mustafa Oktay Aksu mazbata aldıktan hemen sonra ilçemizde kreş sayılarının artırılması konusunda, eğitimle ilgili yapmamız gereken ne varsa önceliğimiz olması noktasında talimat verdi. Mevcut 11 kreşimizin fiziki koşulları ve personelle ilgili eksikliklerinin tamamlaması noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tabi ki eğitimde fırsat eşitliği olmazsa olmazımız. Eğitimi en kaliteli şekilde çocuklarımıza sunmak zorundayız. Şunu çok iyi biliyoruz ki, Sarıyer Belediyesi Gündüz Bakımevleri Sarıyer Belediyesi’nin gözbebekleri ve bu eğitim kurumlarımızdan mezun olan çocuklarımız da bizim için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı. Dolayısıyla bizlere güvendiğiniz, çocuklarınıza emanet ettiğiniz için bizler de size çok teşekkür ediyoruz. Sarıyer 95 Projesi’ne katılan annelerin çocuklarının Sarıyer Belediyesi kreşlerinde bundan sonraki dönemlerde kontenjanı olacağını özellikle belirtmek istiyorum. Bir zincirin halkaları gibi Sarıyer 95, Gündüz Bakımevleri, SAGEM’de akademi ve ondan sonraki eğitim kurumlarına hazırlama noktasında ciddi adımlar atacağız. 235 çocuğun mezun edilmesi bizim daha çok çalışmamız ve kreş sayımızı artırmaya dönük çalışmamız gerektiğinin bir işareti. Yakında açılacak olan Kireçburnu’ndaki gündüz bakımevimiz beş şubesi ile belediyemizin en büyük kreşlerinden biri olacak.” dedi.