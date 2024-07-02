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Sarıyer Belediyesi Çocuk Gündüz Bakımevleri'ne kabuller kura ile belirlendi

Sarıyer Belediyesi Çocuk Gündüz Bakımevleri'ne kabuller kura ile belirlendi
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Sarıyer Belediyesi Çocuk Gündüz Bakımevlerine yerleştirilecek olan öğrenciler, 36. Beyoğlu Noteri huzurunda yapılan kura ile belirlendi. İlk kez yapılan kura çekimine katılan Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, ''Çocuk Gündüz Bakımevlerimize adil, eşitlikçi ve hakkaniyetli bir şekilde öğrencilerimizin yerleştirilmesi bizim için önemli. Tüm öğrencilerimize başarılı bir eğitim dönemi geçirmelerini diliyorum'' dedi

Sarıyer Belediyesi Çocuk Gündüz Bakımevlerine yerleştirilecek öğrenciler, ilk kez noter huzurunda yapılan kura ile belirlendi. Sarıyer Belediyesi ana hizmet binası meclis toplantı salonunda Beyoğlu 36. Noteri huzurunda yapılan kura çekimi ile öğrenciler Sarıyer Belediyesi Çocuk Gündüz Bakımevinde eğitim olanağına kavuştu.

Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, belediyeye yapılan yüzlerce başvuru dolayısıyla adil bir seçim yöntemi olarak noter huzurunda kura çekimi yapılmasını uygun gördüklerini ifade ederek, “Bugün buraya çocuk gündüz bakımevlerimize öğrencilerimizi yerleştirmek için toplandık. Çok değerli noterimiz de burada. Bu yöntemi seçmekteki amacımız adil, eşit, hakkaniyetli bir seçim yapabilmektir. Başvuru yaptığı halde yerleşemeyen çocukların velisi komşularımız üzülmesinler. Onlara da şunu söylemek istiyorum; Belediyemizin 11 olan çocuk gündüz bakımevleri sayısını artırmaya dönük çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Hedefimiz, sosyal belediyecilik anlayışımız gereği, eğitimde fırsat eşitliği hedefiyle ihtiyaç duyan tüm komşularımıza ulaşmaktır. Yeni eğitim dönemine yetiştirmeye çalıştığımız Kireçburnu Çocuk Gündüz Bakımevimizin çalışmaları devam ediyor. Yine Kazım Karabekir Mahallemizde bir kreş çalışmamız olacak. Şimdiden tüm öğretmen, öğrenci ve velilerimize başarılı bir eğitim yılı diliyorum” dedi.

Kura çekimi kaydı Sarıyer Belediyesi web sitesi ve sosyal medya hesaplarından yayınlanacak olup, başvuranlar sonuçları öğrenebilecekler.

Etiketler sarıyer sarıyer belediyesi Mustafa Oktay Aksu
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