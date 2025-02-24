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Sarıyer Belediyesi ekipleri buzlanmaya karşı harekete geçti

Sarıyer Belediyesi ekipleri buzlanmaya karşı harekete geçti
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Çarşamba gününden itibaren etkisini yoğun bir şekilde hissettiren kar yağışı pazar gününe kadar devam etti. Sarıyer, İstanbul’un en çok kar yağışı alan ilçelerinden biri oldu. Sarıyer Belediyesi 7/24 mücadele esasıyla yürüttüğü çalışmalar ile ilçede yaşanabilecek sorunları minimum seviyeye indirdi. Dün akşam saatlerinden itibaren duran kar yağışının ardından ekipler bu kez buzlanma tehlikesine karşı harekete geçti.

Sarıyer Belediyesi ekipleri kar yağışının başladığı günden itibaren, temizlik ekipleri, tuzlama ve buz çözme araçlarıyla aralıksız çalışarak yolların açılması ve ulaşımın kesintiye uğramaması için 7/24 yoğun bir çaba harcadı. Dün akşam saatlerinden itibaren yoğun kar yağışının ardından havanın sakinleşmesiyle Sarıyer Belediyesi ekipleri bu kez, buzlanma riskine karşı harekete geçerek, sosyal medya hesaplarından tüm komşularını buzlanmaya karşı alınması gereken önlemler konusunda uyardı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren, toplu ulaşım alanları, kamu kurumları, okullar, ibadethaneler ve hastane önleri ile kaldırımlarda oluşan buzlanmalara karşı harekete geçen Sarıyer Belediyesi ekipleri kar küreme ve tuzlama yaparak, vatandaşların herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Sarıyer Belediyesi ekipleri buzlanmaya karşı harekete geçti - Resim : 1

Etiketler sarıyer sarıyer belediyesi Mustafa Oktay Aksu
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