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Sarıyer Belediyesi Fakir Bayburt Öykü Yarışması başvuruları başladı

Sarıyer Belediyesi Fakir Bayburt Öykü Yarışması başvuruları başladı
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Sarıyer Belediyesi'nin özellikle okuma ve yazmaya ilgiyi artırmak amacıyla her yıl düzenlediği Fakir Baykurt Öykü Yarışması için başvuralar başladı.

Sarıyer Belediyesi’nin  “Herkesin bir öyküsü vardır” sloganı ve edebiyatın bütünleştirici etkisi ile okuma yazmaya olan ilgiyi artırmak amacıyla düzenlediği  Fakir Baykurt Öykü Yarışması’nın 2025 için başvruları başladı.

Son başvuru tarihi 7 Şubat 2025 olarak açıklanan yarışma için teknik şartlar ise şöyle sıralandı:

YARIŞMAYA KATILMA ŞARTLARI:

1. Kategori: Ortaokul (10-14 yaş)

Adaylar yarışmaya sadece bir öyküyle katılabilirler.

2. Kategori: Lise (15-19 yaş)  

Adaylar yarışmaya sadece bir öyküyle katılabilirler.

3. Kategori: Yetişkinler Kategorisi 1  (Ortaokul - Lise öğrencisi olmayan, 18 yaş üzeri )

Adaylar yarışmaya sadece bir öyküyle katılabilirler.

4. Kategori: Yetişkinler Kategorisi 2   (01.01.2024 – 07.02.2025) tarihleri arasında yayımlanmış olan bir öykü kitabıyla katılabilirler)

2- Yarışmacı; bir A4 kâğıdını aşmayan özgeçmişini, nüfus cüzdanı fotokopisini küçük zarfa koyacaktır. Küçük zarfın içinde bulunan özgeçmişte adayın yaşı, açık adresi, telefon numaraları ve e-posta adresi mutlaka yazılmalıdır. Küçük zarfın üzerine sadece yarışma kategorisi yazılacaktır. Adresi ya da yaş gurubu belirtilmeyen öyküler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Öykülerde, öykü yazarının kimliğini belirten hiçbir bilgi bulunmayacaktır. 

Yarışmaya katılacak öyküler ve özgeçmiş; 12 punto ile Times New Roman karakterinde A4 kâğıda yazılacaktır. Öyküler (4 nüsha olarak) ve küçük zarf, büyük zarfın içine konarak tek zarf halinde teslim edilecektir.

Sarıyer Belediyesi'nin özellikle okuma ve yazmaya ilgiyi artırmak amacıyla her yıl düzenlediği Fakir Baykurt Öykü Yarışması için başvuralar başladı.

3- Öykü konusu serbesttir. 

4- Öykülerin uzunluğu 1,5 satır aralığında 5 (A 4) sayfayı geçmeyecek boyutta olacaktır.

5- 4. Kategoride (yarışmaya öykü kitabı ile) katılacak olan yarışmacılar 4 adet öykü kitabı ile yarışmaya
başvuracaktır. 4 adet öykü kitabı, 1 A4 kağıdını aşmayan özgeçmişi ve nüfus cüzdan fotokopisiyle birlikte büyük zarf içine konarak teslim edilecektir.

6- Önceki yıllarda düzenlenmiş öykü yarışmalarımızda eserleri dereceye girenler bu yıl yapılacak öykü yarışmasına aynı kategoride katılamaz.

7-Yayımlanmış öykü kitabı olan katılımcılar; birinci, ikinci ve üçüncü kategoride yarışmaya katılamazlar.

8- Yarışmaya gönderilen öyküler ve öykü kitapları iade edilmeyecektir.

9- Birden fazla kişi tarafından yazılmış ortaklaşa öyküler yarışmaya kabul edilmeyecektir.

10- Sarıyer Belediyesi yarışmaya katılan eserlerin bedelsiz olarak basım, reklam, tanıtım, her türlü dijital, görsel, yazılı alanlarda yayımlama, yayma, kopyalama, çoğaltma, hakkına sahiptir.

11- Yarışmada ortaokul, lise, yetişkin kategorilerinde ilk üçe giren öykülere ödül verilecektir. Ayrıca bu kategorilerde mansiyon ödülü verilecektir.

12- Dördüncü kategoride “Fakir Baykurt Öykü Kitabı Ödülü “ verilecektir.

13- Sonuçların açıklanmasının ardından dereceye giren öykülerin, 2025 Fakir Baykurt Öykü Kitabı basımı için Word dosyası halinde [email protected] adresine gönderilmesi istenecektir.

14 - Seçici Kurul üyeleri yapacakları değerlendirmede bütün kategorilerdeki dereceleri iki katılımcı arasında paylaştırabilir. Bu durumda kategorinin belirlenen ödülü dereceye girenler arasında eşit olarak paylaştırılır.

15- Yarışmaya gönderilen öykülerin bu şartnamenin herhangi bir maddesine aykırılığı, alıntı, kopya ya da başkasına ait olduğunun tespit edilmesi durumunda söz konusu öyküler yarışma dışı bırakılacak olup hukuki sorumluluğu da yarışmacıya ait olacaktır.

 16- Yarışmaya son başvuru tarihi 07 Şubat 2025 olup son başvuru tarihinden sonra ulaşan öyküler değerlendirmeye alınmayacaktır. Postadaki gecikmeler ya da teknik aksaklıklar nedeniyle zamanında ulaşmayan başvurulardan Sarıyer Belediyesi sorumlu değildir.

 17- Öyküler Sarıyer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Pınar Mahallesi, Günyüzü Caddesi No:2 Maslak-SARIYER / İSTANBUL adresine elden, APS, Kargo ve kurye ile teslim edilir.

18- Yarışmaya gönderilen ve ödül kazanan eserlerin Sarıyer Belediye Başkanlığı’nca talep edilen her türlü evrağın posta (PTT) veya kargo ücreti katılımcıya aittir. 

19- 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında; yzk.v.k.k. aydinlatme metni.pdf (sariyer.bel.tr) linkinde bulunan K.V.K.K. Aydınlatma Metni ve Gizlilik Taahhütname’sinin çıktılarının alınıp gerekli bilgilerinin doldurulup, imzalanarak istenilen evraklarla birlikte gönderilmesi zorunludur. Bu formlar gönderilmediği takdirde başvurular geçersiz sayılacaktır.

20- Yarışma sonuçları 16 Mayıs 2025 tarihinde  sariyer.bel.tr  sitesinde yayınlanacaktır.

21- Ödül töreni tarihi daha sonra ilan edilecektir.

22- Yarışmaya öykü gönderen yarışmacılar bu şartnameyi kabul etmiş sayılır.

SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ

1. ve 2. Kategori Seçici Kurul Üyeleri:

Gönül Simpson
Sezin Mavioğlu
Murat Gürbüz

3. ve 4. Kategori Seçici Kurul Üyeleri:

Eren Aysan 
Özcan Karabulut
Hürriyet Yaşar 

ÖDÜLLER:

Yarışmada dereceye girecek öykü sahiplerine şu ödüller verilecektir:

1.KATEGORİ
BİRİNCİYE: 6000 TL
İKİNCİYE: 4500 TL
ÜÇÜNCÜYE: 3000 TL

MANSİYON: 2000 TL

2.KATEGORİ
BİRİNCİYE: 9000 TL
İKİNCİYE: 6000 TL
ÜÇÜNCÜYE: 4500 TL

MANSİYON: 3000 TL

3.KATEGORİ
BİRİNCİYE: 15.000 TL
İKİNCİYE: 10.500 TL
ÜÇÜNCÜYE: 7500 TL 

MANSİYON: 4500 TL

4. KATEGORİ

Fakir BAYKURT Öykü Kitabı Ödülü: 18.000 TL

YARIŞMA TAKVİMİ

SON BAŞVURU: 07 Şubat 2025
SONUÇLARIN İLANI: 16 Mayıs 2025

 

Etiketler sarıyer sarıyer belediyesi Mustafa Oktay Aksu
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