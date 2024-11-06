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Sarıyer Belediyesi kasım ayı muhtarlar toplantısı gerçekleşti

Sarıyer Belediyesi kasım ayı muhtarlar toplantısı gerçekleşti
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Sarıyer Belediyesi’nin her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği Muhtarlar Toplantısı’nın kasım ayı toplantısı Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Mahallelerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantıda Kasım ayında doğum günü olan muhtarlar için ayrıca pasta kesildi

Sorunların yerinde tespiti ve çözüm önerilerini konuşmak amacıyla Sarıyer Belediyesi’nin her ay periyodik olarak düzenlediği Muhtarlar Toplantısı Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Sarıyer Belediye Başkanı M. Oktay Aksu’nun program yoğunluğu nedeniyle katılamadığı toplantıyı Muhtarlar Müdürlüğü’nün bağlı olduğu Sarıyer Belediyesi Başkan Yardımcısı Ayhan Gedik yönetti. Toplantıya ayrıca Sarıyer Belediyesi Başkanvekili Hüseyin Coşkun, Sarıyer Belediyesi Meclis Başkanvekili Meltem Yücel Pir, Belediye Başkan Yardımcıları Osman Demir, Cem Çetin, Nizamettin Günel, Sergül Doğan ile Muhtarlıklar Müdürü Güven Doğruyol katıldı.

Toplantıda mahallelerin asfalt, park, ulaşım, aydınlatma, kaldırım yenileme, çevre temizliği, ağaç budama gibi konularla ilgili sorunlarını anlatan muhtarlara ilgili başkan yardımcıları tek tek bilgi verdi. Toplantının sonuna doğru söz alan Kilyos Mahalle Muhtarı Cem Şaik, mahalledeki okula Atatürk büstü istediğini üzerine giydiği Mustafa Kemal Atatürk baskılı tişörtle ifade etti. Toplantıda ayrıca Kasım ayında doğum günü olan muhtarlar için pasta kesildi, toplu fotoğraf çekildi.

Etiketler sarıyer sarıyer belediyesi Mustafa Oktay Aksu
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