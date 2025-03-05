Sarıyer Belediyesi kayıp peyzaj mimarının bulunması için harekete geçti

Belgrad Ormanı’na yürüyüşe gitmek için evinden ayrılan ve üç gündür kendisinden haber alınamayan Peyzaj Mimarı Ece Gürel’in arama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarıyer Belediyesi K9 eğitmeni Halit Canbaş ile arama kurtarma köpekleri Şilan ve Üzüm’ün aktif olarak katıldığı arama çalışmaları hakkında bilgi almak için bölgeye giden Sarıyer Belediye Başkanı M. Oktay Aksu, Gürel’in bulunması için Sarıyer Belediyesi’nin tüm imkânlarını seferber ettiğini söyledi.

Belgrad Ormanı’nda üç gün önce kaybolan peyzaj mimarı Ece Gürel’i arama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarıyer Belediyesi’ne ait sivil savunma ekibi ile arama kurtarma köpekleri Şilan ve Üzüm de eğitmenleri Halit Canbaş ile ilk günden itibaren aramalara gece gündüz katılıyor. Sarıyer Belediye Başkanı M. Oktay Aksu, Belediye Meclis Başkan Vekili Meltem Yücel Pir, Başkan Yardımcıları Hüseyin Coşkun, Nizamettin Günel de dün akşam saatlerinde bölgeye giderek arama çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

BAŞKAN AKSU: TÜM BİRİMLERİMİZLE ARAMA ÇALIŞMALARINA DESTEK VERİYORUZ

Bölgede gece gündüz yürütülen arama çalışmaları hakkında bilgi alan Sarıyer Belediye Başkanı M. Oktay Aksu, önce Gürel’in yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletti, ardından bölgede arama kurtarma çalışmalarını yürüten AFAD yetkililerinden bilgi aldı. Yaklaşık olarak 28 kilometrelik alanda sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Aksu, daha sonra basın mensuplarına açıklamada bulundu. Sarıyer Belediyesi olarak ilgili tüm birimleriyle destek verdikleri arama çalışmalarında iki gündür önemli ilerlemeler kaydedildiğini ifade eden Başkan Aksu, “Bildiğiniz üzere kaybolan bir kardeşimizi arıyoruz. AFAD ve diğer arama kurtarma ekipleri, belediyemizin iki arama kurtarma köpeği Şilan ve Üzüm arama çalışmalarını gece gündüz sürdürmekteler. Yetkililerden aldığımız bilgiler ışığında arama çalışmalarında bayağı ilerleme kaydedildiğini gördük. Aramalar tüm hızıyla devam ediyor. Kardeşimizin bulunması konusunda ümidimizi koruyoruz. Şu anda hayatta olduğunu düşünüyoruz. Dilerim en kısa zamanda kendisine ulaşırız” dedi.