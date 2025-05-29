Sarıyer Belediyesi Mahallelerde Kadın Buluşmaları başladı

Sarıyer Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü’nün Sarıyerli kadınları sağlık, sanat, eğitim ve dayanışma etrafında bir araya getirecek “Mahallelerde Kadın Buluşmaları” başladı. Kazım Karabekir Mahallesi’nde gerçekleşen ilk buluşmada, Türk Kanser Derneği eğitmenleri Sarıyerli kadınları, kadınlarda en çok rastlanan kanser türleri ve korunma yolları hakkında bilgiler aktardı.

Sarıyerli kadınları sağlık, sanat, eğitim ve dayanışma etrafında bir araya getirecek “Mahallelerde Kadın Buluşmaları” başladı. Sarıyer Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü tarafından ilki Kazım Karabekir Mahallesi Semt Evi’nde başlayan buluşmada Sarıyerli kadınlara yönelik “Kadınlarda En Çok Rastlanan Kanser Türleri ve Korunma Yolları” konulu bilgilendirme eğitimi gerçekleştirildi. Eğitimde, Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı Sergül Doğan, Kadın ve Aile Müdürü Esme Sarıtaş, Sarıyer Belediyesi meclis üyeleri ve mahalleli kadınlar bir araya geldi. Türk Kanser Derneği Sağlık ve Eğitim Direktörü Tuğçe Kuştur’un anlatımıyla gerçekleşen eğitimde; kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden korunma yolları hakkında detaylı bilgiler verildi. Eğitimde ayrıca sağlıklı yaşam alışkanlıkları, düzenli kontrollerin önemi ve kişisel bakım konularına da değinildi.

KADIN BULUŞMALARI 38 MAHALLEDE GERÇEKLEŞECEK

Bu etkinlik, Sarıyer Belediyesi’nin “Kadın Buluşmaları” adı altında başlattığı bir dizi seminer ve atölye çalışmasının ilk adımıydı. Sarıyer’in 38 mahallesinde düzenli olarak gerçekleştirilecek olan buluşmalar, kadınların yaşam kalitesini artırmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla farklı konularda gerçekleştirilecek.

Sarıyer Belediyesi, bu projeyle kadınların yalnızca sağlık konularında değil, aynı zamanda kültürel, sosyal ve psikolojik açıdan da gelişmelerini hedefliyor. “Kadın Buluşmaları” kapsamında düzenlenecek atölyelerle sanat ve el sanatları gibi konularda kadınlar becerilerini geliştirecek, dayanışma aktiviteleriyle toplumsal bağlar güçlendirilecek. Her bir etkinlik, katılımcılara yeni bilgiler sunarken, aynı zamanda onların sosyal çevrelerini genişletmelerine ve birbirleriyle güçlü ilişkiler kurmalarına da olanak tanıyacak.

KADINLARIMIZA YÖNELİK PROJELER ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı Sergül Doğan program sonunda yaptığı konuşmada, Sarıyerli kadınların yaşam kalitesini artırmaya yönelik hayata geçirdikleri Kadın Buluşmalarının önemine değindi. Sarıyer Belediyesi olarak, kadınların her alanda güçlendirilmesi ve var olması gerektiğini ifade eden Doğan, Sarıyerli her kadının, kendi sağlığı ve toplumsal sorumlulukları hakkında daha bilinçli olmasını sağlayacak projeler üretmeye devam edeceklerini ifade etti.

Kadınların kendi sağlıklarını koruyabilmelerinin, yalnızca kendileri için değil, toplumun tümü için büyük bir önem taşıdığını vurgulayan Doğan, “Kadınlarımızın sağlıklı yaşam sürmesi, tüm aileyi ve toplumu olumlu yönde etkiler. Bu yüzden her mahallede gerçekleştireceğimiz buluşmalar, kadınların sağlık konusunda daha bilinçli olmalarını sağlayacak. Bizler, her zaman Sarıyerli kadınların yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.