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  4. 09 Eylül 2019 17:05

Sarıyer Belediyesi öğrenciler için görev başında

Sarıyer Belediyesi Zabıta ekipleri yeni başlayan 2019-2020 eğitim ve öğretim döneminde öğrencilerin güvenliği için bir dizi önlem aldı. Ekipleri her yıl olduğu gibi bu yılda öğrenciler için okul önlerinde görev başındaydı.

Sarıyer Belediyesi öğrenciler için görev başında
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Sarıyer’de bulunan okulların giriş ve çıkış saatlerinde bulunacak olan Zabıta ekipleri koruyucu ve önleyici güvenlik tedbirlerini planlandı. Sarıyer Belediyesi Zabıta Memuru Aşur Şahin öğrenci ve velilerin okula rahat giriş çıkış yapabilmeleri için trafik önlemi aldıklarını dile getirdi. Şahin, her yıl rutin olarak yapılan çalışmanın bu eğitim dönemi boyunca da Sarıyer’deki okullarda devam edeceği bilgisini verdi.

Okulların çevresinde başta uyuşturucu ve uyarıcı maddeyle mücadele olmak üzere, sigara satışının önlenmesi, internet kafe gibi yerlerin denetlenmesi, metruk binaların kontrolü, yoğun bir şekilde sürdürülecek. Huzurlu bir eğitim-öğretim yılı için veliler, okul aile birlikleri, okul yöneticileri ve güvenlik görevlileri ile birlikte etkin bir iş birliği ve dayanışma içinde çalışacak zabıta ekipleri de yıl boyunca denetimlerine devam edecek. 

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