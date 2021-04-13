Sarıyer Belediyesi Ramazan'da Sarıyer TV ile evlere misafir oluyor

Sarıyer Belediyesi her yıl birbirinden farklı programlarla insanları bir araya getirdiği geleneksel ramazan etkinliklerini bu yıl pandemi nedeni ile online platforma taşıdı. Sarıyer TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak etkinlikler arasında; tiyatro oyunlarından konserlere, radyo yayınlarından söyleşiye kadar birçok etkinlik sizlerle olacak.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle tüm etkinliklerini online platforma taşıyan Sarıyer Belediyesi, birbirinden farklı programlarla ramazanı evde geçirecek vatandaşlara eski ramazan ruhunu yaşatmaya devam edecek. 1 ay boyunca Hacivat-Karagöz gölge oyunları, meddah ve orta oyununun yanı sıra tasavvuf müziği dinletileri, ilahiler ve özel söyleşiler düzenlenecek. Program kapsamında tiyatro oyunları ve Sarıyer Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun sergileyeceği performanslar da Sarıyerlilerle buluşacak. Tüm etkinlikler iftar sonrasında saat: 21:00’de Sarıyer TV Youtube kanalında yayınlanacak.

YEREL SANATÇILARA DESTEK

Pandemi nedeni ile uzun zamandır işleri azalan yerel müzisyenlere destek olmak için özenle hazırlanan ramazan etkinlikleri kapsamında; 30 yerel sanatçı, 20 sokak sanatçısı farklı akşamlarda Sarıyerlilerin evine misafir olacak. Rize’den Malatya’ya, Trakya’dan Artvin’e, Ordu’dan Tunceli’ye, Bartın, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ardahan, Erzincan ve Çankıra’ya kadar uzanacak müzik ziyafeti için yapmanız gereken tek şey Sarıyer TV Youtube kanalını takip etmek.