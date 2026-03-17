Sarıyer Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Çağla Deniz Özçelik’ten altın madalya

Sarıyer Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Çağla Deniz Özçelik, İstanbul Karate Şampiyonası’nda tüm rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu.

14–15 Mart 2026 tarihlerinde Halkalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen İstanbul Karate Şampiyonası’nda mücadele eden Sarıyer Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Çağla Deniz Özçelik, gösterdiği üstün performansla tüm rakiplerini yenerek birincilik elde etti.

Başarılı sporcu, şampiyonada kazandığı altın madalyayı Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir’in elinden aldı. Özçelik’in elde ettiği bu önemli başarı, Sarıyer’de spor camiasında büyük sevinç yarattı.

BAŞKAN AKSU, TERBRİK ETTİ

Sarıyer Belediye Başkanı M. Oktay Aksu da elde edilen başarı dolayısıyla Çağla Deniz Özçelik’i ve emeği geçen antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.