Sarıyer Belediyesi, temel afet eğitimlerini aralıksız sürdürüyor

Okullardan, resmi kurumlardan, STK’lardan ve mahallelerden gelen talepleri değerlendiren Sarıyer Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü, temel afet eğitimlerini aralıksız sürdürüyor. Afet İşleri Müdürlüğü’ne bağlı AFAD eğitim sertifikalı personeller farkındalık eğitimlerine katılanlara deprem, sel, yangın gibi doğal afetler öncesi ve sonrasında doğru davranış şekillerini öğretiyor

Deprem, sel, yangın gibi doğal afetler öncesi ve sonrasında ne yapılması ve nasıl davranılması gerektiği konusunda okul, STK, resmi kurumlar ve mahallelerden gelen eğitim taleplerini değerlendiren Sarıyer Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü temel afet eğitimlerini aralıksız sürdürüyor. AFAD sertifikalı personeller tarafından programa katılanlara, afet nedir, depremden nasıl korunuruz, deprem anında nerede, nasıl durmalıyız, nerelerde toplanmalıyız, yangın nedir, yangından nasıl korunuruz, küçük çaplı yangınlara nasıl müdahale edebiliriz, yangın söndürme cihazı nasıl kullanılır vb. konularda hem teorik hem de uygulamalı eğitimler veriliyor. Eğitime katılanlara ayrıca Acil durum çantasının hazırlanması konusunda da ne yapmaları gerektiği de anlatılıyor.

“EĞİTMEN VE PERSONELLER TÜM TATBİKATLARA KATILABİLİYOR”

Sarıyer Belediyesi Afet Müdürlüğü personelleri ayrıca orman yangınları ile mücadele için gönüllü eğitimlerini de alıyorlar. Personeller bu eğitimler sırasında yangınlarla mücadele tatbikat ve müdahalelere katılıyor. Sarıyerlilerin hazırlıklı olabilmesi için ilçe sınırlarında ve sorumluluğunda bulunan 13 adet Afet İstasyonu (AFİS)’lerin güncellenmesi ve kontrolleri yapılıyor, afet istasyonları ilgili ve tek yetkin kurum olan AFAD tarafından 6 aylık periyotlar halinde denetleniyor. Sarıyer Belediyesi’nin, AFAD tarafından akredite olan K9 (Şilan) arama kurtarma köpeği ulusal bazda çalışmalar yapıyor. Sarıyer Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü eğitmen ve personelleri İstanbul Valiliği başta olmak üzere Sarıyer Kaymakamlığı ve AFAD tarafından yapılan tüm tatbikatlara katılabiliyor.