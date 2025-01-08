Sarıyer Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu'ndan yeni yıl konseri

Sarıyer Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, yeni yıl coşkusunu muhteşem bir konserle kutladı. Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleşen konser, sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılandı.

Koronun şefliğini üstlenen Mustafa Şahin, özenle seçilmiş eserlerden oluşan bir repertuarla dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Türk sanat müziğinin klasikleşmiş parçalarının yanı sıra yeni yıl temalı şarkılar da seslendirilerek geceye özel bir atmosfer katıldı.



Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Coşkun ve Kültür Müdürü Filiz Coşkun’un katıldığı etkinlikte bir konuşma yapan Hüseyin Coşkun konuşmasında; “Türk sanat müziğimizin eşsiz melodilerini Sarıyer halkıyla buluşturmaktan gurur duyuyoruz. Yeni yılın hepimize sağlık, mutluluk ve barış getirmesini temenni ediyorum,” dedi.



Konser sonunda izleyiciler, koro üyelerini ve şef Mustafa Şahin’i ayakta alkışladı. Geleneksel Türk müziğinin yaşatılmasına ve yeni kuşaklara aktarılmasına büyük katkı sağlayan Sarıyer Belediyesi, bu tür etkinliklerle sanatseverleri buluşturmaya devam edeceğini duyurdu.