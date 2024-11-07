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Sarıyer Belediyesi ve İBB işbirliğiyle Afet Farkındalık Eğitimleri başladı

Sarıyer Belediyesi ve İBB işbirliğiyle Afet Farkındalık Eğitimleri başladı
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Sarıyer Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ortak çalışmasıyla düzenlenen Afet Farkındalık Eğitimleri’nin ilki Doğan Cüceloğlu Gündüz Bakımevi ve Ferahevler SAGEM şubelerinde gerçekleştirildi.

Çocukları afetlere karşı bilinçlendirmek ve olası afetlerin felakete dönüşmesini engellemek amacıyla düzenlenen eğitim programının ilkine Sarıyer Belediye Başkanı M. Oktay Aksu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Murat Yün, Sarıyer Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin Coşkun, Sarıyer Belediyesi Meclis Başkan Vekili Meltem Yücel Pir, CHP İlçe Başkanı Mehmet Kubat, CHP Kadın Kolları Başkanı Sunay Sevinç, Başkan Yardımcıları Nizamettin Günel, Ayhan Gedik, meclis üyeleri, birim müdürleri, eğitimciler ve çocuklar katıldı. 

İBB Afet Eğitim Uzmanı Sultan Adın tarafından çocuklara verilen Afet Farkındalık Eğitimi’nde çocuklara olası bir sel, yangın veya deprem gibi afet durumlarında kendilerini nasıl koruyabilecekleri ile ilgili bilgiler aktarılarak, deprem çantası hazırlanması ve olası bir afet anında hangi kurumlarla iletişim kurulabilecekleri hakkında bilgiler aktarıldı. Eğitimin sonunda çocuklara öğrendikleri konularla ilgili sorular soruldu, eğitime katılan her bir çocuk, afet öncesinde, sırasında ve sonrasında doğru davranışları sergileyen  'Afet Dedektifi'  ünvanı aldı.

“AFET FARKINDALIK EĞİTİMLERİMİZ ARALIKSIZ DEVAM EDECEK”

Programda söz alan Sarıyer Belediye Başkanı M. Oktay Aksu, Türkiye’nin deprem kuşağında yer aldığını ve İstanbul’un depreme hazır olması gereken bir şehir olduğunu bir kez daha hatırlatarak, “Bu nedenlerle deprem başta olmak üzere olası afetlere İstanbullu hemşerilerimiz ve Sarıyerli komşularımızı hazırlamak amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyemiz ile yapılan bu çalışmamızda çocuklarımıza kendilerini koruyabilmeleri için gerekli tüm bilgileri ulaştırmayı hedefledik. Afet Koordinasyon Müdürlüğü’müz bünyesinde bu tür çalışmalarımızı ilçe belediyesi olarak devlet okullarımızda ve eğitim merkezlerimizde aralıksız sürdürüyoruz. Biliyoruz ki tekrarlanmayan bilgi unutulur. Afet farkındalık eğitimlerine verdikleri katkılardan dolayı tüm İBB yetkililerimize ve eğitmenlerimize çok teşekkür ediyorum” dedi. 

“DAYANIKLI BİR ŞEHİR, DAYANIKLI BİR EĞİTİMLE SAĞLANIR”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Murat Yün ise, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak şimdiye kadar 2000 noktada 300 bin kişiye afet farkındalık eğitimleri verdiklerini ifade ederek, “Bugünü de Ferahevler Mahallesi Doğan Cüceloğlu Çocuk Gündüz Bakımevi ve SAGEM’de eğitim gören çocuklarımıza ayırdık. Eğitimlerde eğitmenlerimiz, afet sırasında çocuklarımızın kendilerini nasıl koruyacaklarını detaylı ve uygulamalı bir şekilde anlatarak bilgilerin kalıcı olmasını sağlıyorlar. Çünkü dayanıklı bir İstanbul’un dayanıklı bir eğitimle sağlanabileceğine inanıyoruz” dedi.  Eğitime katılan çocuklar, sertifikalarını Sarıyer Belediye Başkanı M. Oktay Aksu ve İBB Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Murat Yün ile başkan yardımcıları ve meclis üyelerinden aldı. 

Etiketler sarıyer sarıyer belediyesi Mustafa Oktay Aksu
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