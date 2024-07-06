Sarıyer Belediyesi'nde muhtarlar buluşması

Sarıyer Belediyesi’nin her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği muhtarlar toplantısının üçüncüsü Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu’nun öncülüğünde, Sarıyer Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Toplantının sonunda Başkan Mustafa Oktay Aksu, temmuz ayında dünyaya gelen muhtarlar için doğum günü pastası kesti, muhtarlarla beraber toplu fotoğraf çektirdi.

Sarıyer Belediyesi’nin her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği muhtarlar toplantısının üçüncüsü Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Muhtarların seçildikleri mahalleleriyle ilgili sorunlarının ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu öncülüğünde gerçekleşti.

FULYA BAYRAM VE NEVZAT AKAN'IN İSİMLERİ SARIYER'DE YAŞAYACAK

Muhtarların kendi mahalleleri ile ilgili ihtiyaçların ve sorunların tek tek dinlenerek not alındığı ve çözümlerinin konuşulduğu toplantıda söz alan Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, geçtiğimiz günlerde elim trafik kazasında hayatını kaybeden Bahçeköy Kemer Muhtarı Fulya Bayram ile aort damarının yırtılması sonucu hayatını kaybeden Cumhuriyet Mahallesi eski muhtarı Nevzat Selçuk Aktan’a bir kez daha Allah’tan rahmet ve tüm yakınlarına başsağlığı diledi. Sarıyer’e önemli hizmetlerde bulunan Bayram ve Aktan’ın isimlerinin Sarıyer’de yaşatılmasına dönük çalışmalara başladıklarını ifade eden Başkan Aksu, Bayram’ın isminin Bahçeköy’de bir parka verilmesi için Sarıyer Belediye Meclisi’nde karar aldıklarını, Aktan’ın isminin ise Cumhuriyet Mahallesi SAGEM şubesine verilmesi yönünde öneriyi önümüzdeki ilk meclis toplantısına sunulacaklarını söyledi.

"PROJELERİMİZİ TEK TEK HAYATA GEÇİRİYORUZ"

Toplantıda göreve geldikten sonra hayata geçirdikleri projeler ve çalışmalar hakkında kısa bir bilgilendirme konuşması yapan Başkan Aksu, ilçemizde en çokşikayet edilen konuların başında gelen asfalt ve kaldırıların yenilenmesi ile ilgili çalışmalara İstanbul Büyükşehir Belediyemizle birlikte başladık. Çalışmalarımız büyük bir hızla devam ediyor. Sarıyer Akademi’mize giremeyen genç arkadaşlarımız için Sarıyer Akademi 2 hizmet vermeye başladı.11 mahallemizde hizmet veren kreşlerimize yapılan başvurularla ilgili kabullerimiz ilk kez noter huzurunda gerçekleşti. Her mahalleye kreş hedefiyle çıktığımız yolda Kireçburnu’nda yapımı devam eden gündüz çocuk bakım evini yeni eğitim yılına yetiştirmeye çalışıyoruz. Kreşi olmayan mahallelerimize yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Her mahalleye sosyal tesis hedefimiz için ilk çalışmamızı Pınar Mahallemizde başlattık. “Plajlarımızı ücretsiz olarak komşularımızın hizmetine açacağız” demiştik. Kilyos, Rumeli Feneri ve Kısırkaya plajlarımızı komşularımızın denize girmelerini sağlayacak şekilde yeniden düzenledik ve güvenli hale getirdik. Sarıyerli komşularımız plajlarımızdan ücretsiz faydalanabilecek. İstanbullu hemşerilerimiz ise Kısırkaya plajımızdan ücretsiz faydalanabilecek” dedi.

Toplantıya katılan Sarıyerli muhtarlar ise Başkan Aksu’ya gerçekleştirilen toplantı için teşekkür ederek, mahalleleri ile ilgili tek tek söz alarak talep ve önerilerini dile getirdiler. Sarıyer Belediyesi Başkanvekili Hüseyin Coşkun, Meclis Başkanvekili Meltem Yücel Pir, belediye başkan yardımcıları Cem Çetin, Osman Demir, Nizamettin Günel, Sergül Doğan, Ayhan Gedik, Özel Kalem Müdürü Armağan Büyükkarakaş, Muhtarlık İşleri Müdürü Güven Doğruyol ile ilgili birim müdürlerinin katıldığı toplantının sonunda Başkan Aksu, doğum günü temmuz ayı olan muhtarlar için hazırlanan doğun günü pastasını kesti, muhtarlarla beraber toplu fotoğraf çektirdi.