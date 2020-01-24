Sarıyer Belediyesi'nden çocuklara yarıyıl şenliği

Yarıyıl tatili Sarıyer’de çocuklar için çok eğlenceli geçecek. Sarıyer Belediyesi’nin hazırladığı karne şenliklerinde çocuklar; tiyatrolardan sinema gösterimlerine ve yüzmeye kadar birbirinden renkli etkinliklerle tatilin tadını çıkarıyor. Şenlikler kapsamında tiyatro ve sinema gösterimleri, Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi, Rıfat Ilgaz Kültür Merkezi ve Rauf Denktaş Kültür Merkezi’nde yapılıyor. Tatilini spor yaparak değerlendirmek isteyen öğrenciler ise karneleriyle birlikte SARFİT Huzur ve Poligon Tesisleri’ne giderek havuzdan ücretsiz yararlanabiliyor. 19 Ocak – 2 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek şenliklerde çocuklar eğlencenin tadını doyasıya çıkarıyor.

ÜCRETSİZ TİYATRO OYUNLARI

Çocukların verimli bir tatil geçirmesi için hazırlanan Karne Şenlikleri kapsamında bu yıl; Ugly Dolls Oyuncaklar Çıldırmış Olmalı, Arı Maya, Esrarengiz Müzik Kutusu, Süper Hospi Mikroplara Karşı, Cüceler Ormanı, Sözcük Dükkanı ve Bıdık Tavşanın Benekleri adlı çocuk oyunları sahnelenecek. Şenliğe konuk olan Avcılar Belediye Tiyatrosu da Arı Maya isimli oyunu sahneledi. 1 Şubat’ta sonlanacak tiyatro gösterimleri yoğun ilgi sebebiyle katılımlar bilet ile sağlanıyor. BKSM ve Nejat Uygur Sahnesi’nde sahnelenecek oyunların biletlerine Rıfat Ilgaz Kültür Merkezi’nden, Rauf Denktaş Kültür Merkezi’nde sahnelenecek oyunların biletlerine ise yine Rauf Denktaş Kültür Merkezi’nden ulaşabilirsiniz.

KARNENİ GETİR, HAVUZDA YÜZ

Sömestr tatilini spor yaparak geçirmek isteyen öğrencileri de unutmayan Sarıyer Belediyesi her yıl olduğu gibi bu tatilde de karnesi ve sağlık raporuyla birlikte SARFİT Huzur ve Poligon Tesisleri’ne gelen öğrencilerin havuzdan ücretsiz yararlanmasını sağlıyor. Hepatit B, kan ve idrar tahlili ile mantar taramasını yaptıran öğrenciler 2 Şubat tarihine kadar (27 Ocak Pazartesi günü hariç) hafta içi 10.00 – 17.00, hafta sonları ise 13.00 – 18.00 saatleri arasında havuzdan yararlanabilecek.