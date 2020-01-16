Sarıyer Belediyesi'nden eğitim açılımı

"Gelecek Benim, Ben Geleceğim" projesi kapsamında eğitime tam destek veren Sarıyer Belediyesi, okul aile birliği toplantısında yüzlerce temsilciyi bir araya getirdi. Ana hizmet binasında başlayan kahvaltı sonrasında Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleşen toplantıya katılan okul aile birliği üyeleri ve öğretmenlerini Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç karşıladı. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için yapılan çalışmalardan bahseden Başkan Genç, çocukların ve gençlerin eğitimine yardımcı kurumlar oluşturmak, daha iyi şartlarda eğitim almalarını sağlamak için birçok alanda destek sağladıklarını belirtti. Toplantının sonunda okullara bir yıllık temizlik malzemesi yardımı yapıldı.

BİR İLKE İMZA ATILDI

Toplantıda tüm veliler adına konuşan Tarabya Alpaslan İlk ve Ortaokulu Okul Aile Birliği Başkanı Elmas Akçay, "Şükrü Başkanımız bir ilke imza atıyor ve okullarımıza bir yıllık temizlik malzemesi yardımı yapıyor. Bu yardımlar çocuklarımızın daha hijyenik bir ortamda eğitim görmesini sağlayacak. Hem bizim hem de okul yönetiminin işini kolaylaştıracak. İyi ki sizlerle tanışma fırsatı bulduk” dedi.

AMACIMIZ DAHA FAZLA KİŞİYE ULAŞMAK

Sarıyer Belediyesi Başkan Vekili ve Başkan Yardımcısı Hüseyin Coşkun ise “ Biz yıllardır temizlik malzemelerini okullardan gelen dilekçelere karşılık veriyorduk. Bu yıl farklı olarak ilçedeki tüm okullara bir yıllık temizlik malzemesi ihtiyaçlarını temin ediyoruz. Bu yıl aynı zamanda okullarımızın spor malzemesi ihtiyaçlarını da karşılayacağız. Yine okullarımızın bayrak talepleri de karşılanacak. Ama bunlar için ayrılan bir ödenek yok. Biz yaptığımız tasarruflar sayesinde bu yardımları yapabiliyoruz. Yani kaynak sizin vergileriniz. Bu nedenle sahip çıkmalı ve dikkatli kullanmalıyız. Bizim amacımız burs verdiğimiz 7 bin 500 öğrenciyi 15 bine çıkarmak, Sarıyer Akademi’den daha fazla çocuğumuzun yararlanmasını sağlamak. Yani daha fazla kişiye ulaşmak ” ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLAR BİZİM YARINLARIMIZ

Son olarak kürsüye çıkan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, “Sizler olanaksızı olanaklı yapmaya çalışıyorsunuz. Şartlar ne olursa olsun el ele vereceğiz ve bu sorunları aşmaya çalışacağız. Çünkü yetiştirdiğimiz her çocuk bizim yarınımız. Ne kadar iyi yetiştirirsek yarınlarımız da o kadar iyi olur. Biz elimizden geldiğince destek vermeye çalışıyoruz. Sizin de göreviniz bu malzemelere sahip çıkmak” diye konuştu. Toplantının sonunda Başkan Genç’e tüm veliler adına plaket takdim edildi.