Sarıyer Belediyesi'nden evde sağlık destek hizmeti

Sarıyer Belediyesi sağlık alanında yürüttüğü rutin çalışmalara yenilerini de ekleyerek Sarıyerlilere hizmet etmeye hız kesmeden devam ediyor. Sosyal belediyecilikte öncü olan Sarıyer Belediyesi, ihtiyaç duyan komşularına sağlık destek hizmeti vererek tedavilerine yardımcı oluyor.

Sarıyer Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü birçok farklı alanda Sarıyerli komşularına hizmet veriyor. Geçmişte yapılan; poliklinik hizmetleri, sağlık hizmetleri, ambulans hizmetleri sadece kuruma ulaşabilen vatandaşlara hizmet verirken şimdi Sarıyer Belediyesi sağlık destek ekipleri ihtiyaç duyan komşularına ulaşarak tedavilerinde yardımcı oluyor.

SAHAYA ÇIKARAK İNSANLARI EVLERİNDE ZİYARET EDİYORUZ

Konu ile ilgili “Amacımız sahada hem tespit yapmak hem de anında hizmeti hayata geçirmek. Sahaya çıkarak insanları mahallelerinde ve evlerinde ziyaret ediyoruz” diyen Sağlık İşleri Müdürü Armağan Eren yapılan hizmetler hakkında şu bilgileri verdi: “Hizmetle ilgili bir analiz yapmaya başladık, bu projenin adını da “Sağlık Destek Ekibi” olarak güncelledik. Çünkü amacımız sadece analizi tespit edip olayı bitirmek değil, sağlık desteği amacıyla biz halkımıza ne kadar dokunabiliriz, bunu görmek. Hizmetin içinde; evde sağlık hizmetlerinin bütün parametreleri var. Yara pansumanı, enjeksiyon, serum takma, ameliyat sonrası bakımı var. Bunun haricinde hastalarımızın hastaneye gidiş gelişlerinde desteğe ihtiyacı olup olmadığı noktasında sorgulamaları yapılıp bununla ilgili irtibatlandırmalar yapılmakta. İletişim hattı kurulmakta. Çünkü insanlar dezavantajlı bir yapıya sahipse yaşlı, düşkün, yatalak, engelli veya sadece o günkü sağlık probleminden dolayı evden çıkma, hastaneye gitme gibi durumlarda yardıma ihtiyaç duyuyorlarsa biz de onlara bu konuda hasta nakil ambulanslarıyla ya da binek araçlarla hizmet verebilmekteyiz. Örneğin sosyal yardım işleri müdürlüğümüzün engelli aracıyla bile hasta taşımak konusunda devreye girebilmekteyiz. Dolayısıyla bu saha çalışması, sosyal destek ekibiyle birlikte yaptığımız sağlık destek ekibinin saha çalışmaları belediyenin bir birçok farklı müdürlüğünün, birçok farklı disiplinin bir arada çalıştığı daha üst düzey bir bilince götürdü bizi. Evde sağlık destek hizmetleri haricinde hastalarımızın sağlık konusunda alabileceği diğer yan hizmetleri de irdelemeye devam ediyoruz.”