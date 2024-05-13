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Sarıyer Belediyesi'nden gençlere ''Boğaz'da Kano'' etkinliği

Sarıyer Belediyesi'nden gençlere ''Boğaz'da Kano'' etkinliği
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Sarıyer Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Haftası kapsamında gençlere yönelik ''Boğaz’da Kano'' etkinliği düzenleyecek. Sarıyer Belediyesi Büyükdere Su Sporları Merkezi’nde 10.00 – 14.00 saatleri arasında yapılacak etkinliğe 13-17 yaşları arasında yüzme bilen tüm Sarıyerli gençler rezervasyon yaptırabilecek.

Sarıyer Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda ücretsiz kano etkinliği düzenlenecek. Sarıyer Belediyesi Büyükdere Su Sporları Merkezi’nde yapılacak ücretsiz günü birlik kano etkinliğinde katılımcılar, teorik bilgilendirmenin ardından kano sürüş deneyimi yaşayacak. Etkinliğe 13-17 yaş arası yüzme bilen ve Sarıyer’de ikamet eden gençler rezervasyon yaptırarak katılabilecek. Etkinlik; “10.00 – 11.00”, “11.00 – 12.00”, “12.00 – 13.00”, “13.00 – 14.00” olmak üzere dört seanstan oluşacak. Seans süresi 15 dakika teorik, 30 dakika uygulamalı olmak üzere toplam 45 dakika olacak.

Etkinliğin katılım için diğer şartlar ise şu şekilde;

•Herhangi bir sebepten dolayı etkinliğe katılamayacak kişilerin Spor İşleri Müdürlüğünü arayarak rezervasyonlarını iptal etmeleri gerekmektedir. ( 444 17 22 )

•Katılımcıların yedek kıyafet, ayakkabı, terlik, havlu bulundurması gereklidir.

•Etkinliklere katılan kişiler sağlık yönünden katılıma engel bir durumu olmadığını beyan ve kabul eder. Sağlık yönünden yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluktan Sarıyer Belediyesi sorumlu değildir.

•Etkinlik sırasında kaybolan ve çalınan eşyalardan, Sarıyer Belediyesi sorumlu tutulamaz.

•Katılım için taahhütname ve veli izin belgesi, etkinliğe katılacak olan çocuğun annesi, babası / yasal velisi tarafından onaylanması gerekmektedir.

•Etkinlik süresince alınan tedbirlere ve genel kurallara uyulması zorunludur.

•Sarıyer Belediyesi hava koşulları, vb. sebeplerden dolayı etkinlik takviminde iptal ve değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Etkinliklerde taleplere bağlı olarak program değişikliği yapılamaz.

Sarıyer Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Haftası kapsamında gençlere yönelik ''Boğaz’da Kano'' etkinliği düzenleyecek. Sarıyer Belediyesi Büyükdere Su Sporları Merkezi’nde 10.00 – 14.00 saatleri arasında yapılacak etkinliğe 13-17 yaşları arasında yüzme bilen tüm Sarıyerli gençler rezervasyon yaptırabilecek.

Etiketler sarıyer sarıyer belediyesi Mustafa Oktay Aksu
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