Sarıyer Belediyesi'nden kar mesaisi: Yollar tuzlandı, sokak hayvanları unutulmadı

Sarıyer Belediyesi Fen İşleri Ekipleri, AKOM’un Çarşamba günü akşam saatlerine kadar zaman zaman devam edeceğini açıkladığı kar yağışı ile ilgili ilçe genelinde tuzlama ve küreme çalışmalarını aralıksız sürdürürken, Veteriner İşleri Müdürlüğü de sokak hayvanlarını unutmadı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) tarafından yayımlanan son hava tahmin raporuna göre, 12 Şubat 2025 Çarşamba günü İstanbul’da etkili olacak kar yağışına karşı ilçe genelinde kar mesaisine başlayan Sarıyer Belediyesi ekipleri, 70 araç ve 600 personeliyle tuzlama ve kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kar yağışı dolayısıyla mama bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarını da unutmayan Sarıyer Belediyesi, ilçe genelinde belirlediği, ormanlık alan da içinde olmak üzere 117 noktaya günlük olarak bıraktığı 500 kilo mama miktarını artırdı.

BAŞKAN AKSU: TÜM EKİPLERİMİZ 7/24 ÇALIŞACAK

AKOM’un değerlendirmelerine göre, kar yağışının özellikle Çarşamba sabah saat 07.00 itibarıyla Avrupa Yakası’nın batı ilçelerinde (Başakşehir, Büyükçekmece, Arnavutköy, Silivri ve Çatalca) yoğunlaşacak. Öğle saatlerinden itibaren ise Anadolu Yakası’nın doğu ilçelerinde (Şile, Kartal, Pendik ve Tuzla) yoğun kar geçişleri yaşanacak. Yetkililer, yağış anında ulaşımda aksama ve görüş mesafesinde azalma yaşanabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Kar yağışından dolayı meydana gelebilecek don ve buzlanma riskine karşı Sarıyerli komşularını dikkatli olmaları yönünde uyaran ve zorunlu olmadıkça trafiğe özel araçlarıyla çıkmamalarını isteyen Sarıyer Belediye Başkanı M. Oktay Aksu, “Tüm komşularımızın bu tür olumsuz hava şartlarında toplu ulaşım araçlarını kullanmaları tercih etmeleri rica ediyorum. Sarıyer Belediyesi olarak yaşanabilecek aksaklıkların giderilmesi yönünde ekiplerimiz gece gündüz çalışacak. Komşularımız herhangi bir durum karşısında bizlere 444 1 722 numaralı telefondan bizlere 7/24 ulaşabilirler. Can dostlarımızı da unutmadık. İlçe genelinde 117 noktaya günlük olarak bıraktığımız mama miktarını soğuk hava koşulları nedeniyle artırdık.” dedi.