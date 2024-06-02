Sarıyer Belediyesi'nden LGS öğrencilerine su ikramı

Sarıyer Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesi okullarda sınava girecek öğrencilere ve velilere su ikramında bulundu. Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu sınava girecek tüm öğrencilere başarılar diledi.

Bir milyondan fazla öğrencinin ter dökeceği Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için Sarıyer Belediyesi çalışanları sabahın erken saatlerinden itibaren ilçe genelindeki okulların önlerinde hazır bulundu. Kurulan stantlarda öğrencilere ve velilere su dağıtımında bulunan ekipler, onların heyecanlarına ortak oldu. Geleceklerine yön verecek sınava giren adaylar kadar heyecanlı olan veliler Sarıyer Belediyesinin bu anlamlı davranıştan büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederek belediye çalışanlarına ve Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu’ya teşekkür etti.

BAŞKAN AKSU, TÜM ÖĞRENCİLERE BAŞARILAR DİLEDİ

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Sarıyer’i de ortaokuldan liseye geçiş yapmak isteyen öğrencilerin ve onları sonuna kadar destekleyen velilerinin heyecanı sardı. Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, sınav öncesi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, “Gerçekleşecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Sınavı’na girecek olan tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Emeklerinizin karşılığını alacağınız bir sınav geçirmeniz dileğiyle” dedi.