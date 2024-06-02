  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Sarıyer Belediyesi'nden LGS öğrencilerine su ikramı

Sarıyer Belediyesi'nden LGS öğrencilerine su ikramı

Sarıyer Belediyesi'nden LGS öğrencilerine su ikramı
Güncelleme:

Sarıyer Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesi okullarda sınava girecek öğrencilere ve velilere su ikramında bulundu. Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu sınava girecek tüm öğrencilere başarılar diledi.

Bir milyondan fazla öğrencinin ter dökeceği Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için Sarıyer Belediyesi çalışanları sabahın erken saatlerinden itibaren ilçe genelindeki okulların önlerinde hazır bulundu. Kurulan stantlarda öğrencilere ve velilere su dağıtımında bulunan ekipler, onların heyecanlarına ortak oldu. Geleceklerine yön verecek sınava giren adaylar kadar heyecanlı olan veliler Sarıyer Belediyesinin bu anlamlı davranıştan büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederek belediye çalışanlarına ve Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu’ya teşekkür etti. 

BAŞKAN AKSU, TÜM ÖĞRENCİLERE BAŞARILAR DİLEDİ

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Sarıyer’i de ortaokuldan liseye geçiş yapmak isteyen öğrencilerin ve onları sonuna kadar destekleyen velilerinin heyecanı sardı. Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, sınav öncesi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, “Gerçekleşecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Sınavı’na girecek olan tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Emeklerinizin karşılığını alacağınız bir sınav geçirmeniz dileğiyle” dedi.

Etiketler sarıyer sarıyer belediyesi Mustafa Oktay Aksu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kredi borcu için emsal karar Kredi borcu için emsal karar Kastamonu'nda korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var Kastamonu'nda korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var Galatasaray'ın transfer planı ortaya çıktı Galatasaray'ın transfer planı ortaya çıktı Depremzedeler DASK mağduru: Paraları geri istediler Depremzedeler DASK mağduru: Paraları geri istediler Sınır ilçesinde petrol heyecanı Sınır ilçesinde petrol heyecanı İstanbul'da bina çöktü: Ölü ve yaralılar var İstanbul'da bina çöktü: Ölü ve yaralılar var İsrail'in ölüm saçtığı Refah hayalet kente döndü İsrail'in ölüm saçtığı Refah hayalet kente döndü Bazı meslek grupları için ''peşin vergi'' uygulaması geliyor Bazı meslek grupları için ''peşin vergi'' uygulaması geliyor Ve Jose Mourinho İstanbul'da Ve Jose Mourinho İstanbul'da SGK Uzmanı Erdursun açıkladı: Ne zaman emekli olmak daha avantajlı? SGK Uzmanı Erdursun açıkladı: Ne zaman emekli olmak daha avantajlı?