Sarıyer Belediyesi'nden ''Sahiplenmek Sizden Mama Desteği Bizden'' kampanyası

''Sarıyer’deki tüm komşularım gibi, can dostlarımız da bize emanet'' diyen Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, mecliste kabul edilen Hayvanları Koruma Kanunu’nun toplumun vicdanından uzak bir karar olduğu vurgusunu yaparak, Sarıyer’deki can dostları sahiplenen vatandaşlara, Sarıyer Belediyesi’nin mama desteği vereceğini açıkladı.

Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, mecliste kabul edilen Hayvanları Koruma Kanunu’nun ardından Sarıyer sınırları içinde sokak hayvanlarını sahiplenen vatandaşlara mama desteği verileceğinin duyurusunu yaptı. İlçede sokak hayvanlarına sahip çıkıp uyum içinde yaşamayı hedefleyen bir bakış açısına sahip olan belediye, öldürmek yerine yaşatmayı hedefliyor. Sarıyer Belediyesi, Safiye Kaya Sokak Hayvanları Geçici Bakımevinde rehabilite işlemleri tamamlanan hayvanların sahiplenilmesi sonucunda bir yıl boyunca mama desteği sağlayacak. Bunun için vatandaşların yapması gereken tek şey 444 1 722 numaralı telefondan Sarıyer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne ulaşmaları.

HAYDİ SARIYER! ONLARA YENİ BİR HAYAT VERELİM

Hayvan Koruma Kanunu’nun mecliste kabul edilmesinin ardından Sarıyer Belediye Başkanı Veteriner Hekim Mustafa Oktay Aksu, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, sokak hayvanlarının yaşadığı ve yaşattığı sorunların; bilimsel, insani ve vicdani olarak çözüleceğine inandığını ifade ederek, “Sahiplenme yapmak isteyen komşularıma bir yıl boyunca mama desteği vermeye başlayacağız. Mecliste kabul edilen Hayvan Koruma Kanunu’nun toplumun vicdanını rahatsız eden değişiklikler içerdiğini bilimsellikten ve toplum vicdanından uzak olduğunu üzülerek belirtmek isterim. İlçemizde patili dostlarımızla uyum içinde yaşayarak, yaşam haklarına sahip çıkacağız. Onları yaşatacağız” dedi.