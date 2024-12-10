Sarıyer Belediyesi'nin 7500 öğrenciye burs başvuruları sonuçlandı

Sarıyer Belediyesi’nin ilçede ikamet eden ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin eğitimine destek vermek amacıyla hayata geçirdiği burs desteği için yapılan online başvurular bugün sonuçlandı. Burs başvurusunda bulunan öğrenciler Sarıyer Belediyesi resmi web sitesinde paylaşılan linkten ad, soyad ve TC kimlik numaralarını girerek sonuçları öğrenebilecek.

Sarıyer Belediyesi’nin ilçede ikamet eden ilköğretim ve lise öğrencilerinin eğitimine destek vermek amacıyla verdiği burs desteğinin başvuru sonuçları açıklandı. Sarıyer’de ikamet eden 7.500 öğrenciye verilecek 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı burs başvuruları 25 Ekim Cuma gününe kadar devam etmişti. Sarıyer Belediyesi resmî web sitesi olan sariyer.bel.tr üzerinden yapılan online başvurular, değerlendirilerek sonuçlandı. Burs başvurusunda bulunan öğrenciler Sarıyer Belediyesi resmi sitesinde paylaşılan linkten ad, soyad ve TC kimlik numaralarını girerek burs sonuçlarını öğrenebilecek.