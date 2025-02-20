Sarıyer Belediyesi'nin karla mücadele çalışmaları devam ediyor

Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, kar yağışının en çok hissedilen ilçelerden biri olan Sarıyer’de, vatandaşlarının herhangi bir mağduriyet yaşamaması için çalışmalarını 7/24 sürdüren belediye birimlerini gece saatlerinde ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İstanbul’da dün öğleden önce başlayan yoğun kar yağışı, AKOM’un yaptığı uyarılarda belirttiği gibi kentin birçok noktasında etkili olurken, en çok hissedilen ilçelerden biri de Sarıyer oldu. İlçe genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşların mağdur olmaması adına Sarıyer Belediyesi ekipleri, 75 araç ve 600 personelle sahada aralıksız çalışmaya devam ediyor. Sarıyer Belediye Başkanı M. Oktay Aksu, gün boyunca sahada aktif olarak görev yapan birimleri gece ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Aksu, karla mücadelede büyük bir özveriyle çalışan belediye ekiplerine teşekkür ederek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

“KOMŞULARIMIZ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALMADAN YOLA ÇIKMAMALI”

Başkan Aksu, kar yağışının etkisini bugün de sürdüreceğini vurgulayarak Sarıyerli vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. İlçede karla mücadele çalışmalarının 7/24 devam ettiğini belirten Başkan Aksu, “Sarıyer Belediyesi olarak tüm ekiplerimizle sahadayız. Vatandaşlarımızın günlük yaşamının aksamaması için büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Ancak sık sık yaptığımız uyarılara rağmen bazı sürücülerimizin gerekli önlemleri almadan trafiğe çıkması, kimi noktalarda yolların kapanmasına neden oldu. Bu gibi durumlar ekiplerimizin müdahalesini de geciktiriyor. Bu yüzden tüm vatandaşlarımızdan kar lastiği ve zincir gibi güvenlik önlemlerini almadan yola çıkmamalarını rica ediyoruz” dedi.

“TÜM İMKANLARIMIZI SEFERBER ETTİK, SARIYER’DE KİMSE MAĞDUR OLMAYACAK”

Öte yandan, yoğun kar yağışı nedeniyle ilçenin farklı noktalarında ağaç devrilmeleri yaşandığını belirten Başkan Aksu, ekiplerin bu konuda da hızlı bir şekilde müdahale ettiğini dile getirdi. Sokak hayvanlarının da unutulmadığını vurgulayan Aksu, “Fen İşleri Müdürlüğümüz, Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz ve Veteriner İşleri Müdürlüğümüz koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan can dostlarımız için belirli noktalara mama ve su takviyesi yapılıyor. İlçemizde hiçbir vatandaşımızın ve sokak hayvanının mağduriyet yaşamaması için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız” ifadelerini kullandı.

“HACIOSMAN METRO İSTASYONUNDA SICAK İÇECEK SERVİSİ”

Başkan Aksu, Sarıyerlileri özellikle buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaya davet ederek, “Vatandaşlarımızdan, özellikle sabah ve gece saatlerinde buzlanma riskine karşı tedbirli olmalarını istiyoruz. Araç güvenliğini sağlamadan yola çıkmamaları büyük önem taşıyor. Belediyemiz olarak çalışmalarımızı eksiksiz bir şekilde sürdüreceğiz. Zorlu hava koşullarında metro ulaşımını kullanan komşularımız için sıcak ikram aracımız Hacıosman Metro durağında hizmet veriyor. Kış gününde sıcak bir tebessümle ikram ettiğimiz sıcak içeceklerimizle komşularımız üşümesin istiyoruz. ” diye konuştu. Karla mücadelede özverili bir şekilde çalışan belediye personeline bir kez daha teşekkür eden Başkan Aksu, Sarıyer Belediyesi’nin tüm birimleriyle birlikte sahada olmaya devam edeceğini vurguladı.