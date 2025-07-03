Sarıyer Çayırbaşı’nda altyapı sorunu tarihe karışıyor

Sarıyer Belediyesi ve İSKİ iş birliğiyle yürütülen atık su ve yağmur suyu ayrıştırma çalışmaları Çayırbaşı’nda başarıyla tamamlandı. Altyapı çalışmalarının ardından asfaltlama çalışmalarının başladığı bölgede incelemeler yapan Sarıyer Belediye Balkanı M. Oktay Aksu, çalışmalar sırasında sabır gösteren bölge esnafına ve çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Sarıyer Belediyesi ve İSKİ iş birliğiyle yürütülen altyapı çalışmaları kapsamında, Çayırbaşı Mahallesi’nde uzun süredir devam eden atık su ve yağmur suyu ayrıştırma hattı başarıyla tamamlandı. Çalışmaları yerinde inceleyen Sarıyer Belediye Başkanı M. Oktay Aksu, bölgede asfaltlama sürecinin de hızla devam ettiğini duyurdu.

BAŞKAN AKSU: “MUTLU SONA ULAŞTIK”

Başkan Aksu, Bahçeköy’den gelen ana hatta bağlanan hattın birkaç gün içerisinde Kocataş’a kadar uzanacağını belirterek, “Bugüne kadar burada hem esnafımız hem komşularımız zorluk yaşadı. İş yerleri müşterilerini ağırlamakta güçlük çekti. Ama artık mutlu sona yaklaştık. Çayırbaşı’ndaki asfalt çalışmamızı da kısa sürede tamamlayacağız,” dedi.

“BU EMEKLERİ UNUTMAYIN”

Yer altı yatırımlarının çoğu zaman görünmediği için unutulduğunu ifade eden Başkan Aksu, “Bu tür çalışmalar çok zaman alıyor ve bittiğinde göz önünde olmuyor. Ancak bu hizmetlerin arkasında büyük bir emek var. Ne olur bu çalışmaları ve emek veren çalışanlarımızı unutmayın,” diyerek altyapı personeline teşekkür etti.

HEDEF: SAĞLAM ALTYAPI, GÜVENLİ ULAŞIM

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölgede yıllardır sorun yaratan altyapı problemlerinin çözülmesi, sel ve su baskınlarının önüne geçilmesi ve ulaşım konforunun artırılması hedefleniyor. Başkan Aksu, sürece sabırla destek veren tüm esnafa ve bölge halkına teşekkür ederek, İSKİ ve Sarıyer Belediyesi ekiplerine de özverili çalışmaları için minnettar olduğunu ifade etti.