Sarıyer coronavirüs için dezenfekte ediliyor

Mevsim şartlarının yanı sıra hızlı bir şekilde yayılan ve çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine neden olan Corona Virüs riskine karşı daha sağlıklı ve daha hijyenik bir Sarıyer için belediye yetkilileri harekete geçti. Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından periyodik olarak temizleme işlemi yapılan noktalarda önlemler iki katına çıkarıldı. Sarıyer Belediyesi’ne bağlı Veteriner İşleri Müdürlüğü ilaçlama ekipleri, ilçede bulunan cami, cemevi, kilise gibi ibadethanelerin yanı sıra eğitim kurumları ve belediyeye ait hizmet noktalarında dezenfekte çalışması yaptı. Özel kıyafetli personel tarafından yapılan detaylı temizlik işlemlerinin ardından, püskürtme yöntemiyle ilaçlama yapılıyor. Dezenfekte çalışmalarını daha da kapsamlı hale getiren Sarıyer Belediyesi’nin listesinde her gün binlerce insana ulaşım hizmeti veren minibüsler de var.