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  4. 06 Mart 2020 17:03

Sarıyer coronavirüs için dezenfekte ediliyor

Sarıyer Belediyesi son zamanlarda gündemde oldukça yer kaplayan Corona Virüsü nedeni ile ortak kullanım alanlarında yaptığı dezenfekte işlemini daha da sık hale getirdi.

Sarıyer coronavirüs için dezenfekte ediliyor
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Mevsim şartlarının yanı sıra hızlı bir şekilde yayılan ve çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine neden olan Corona Virüs riskine karşı daha sağlıklı ve daha hijyenik bir Sarıyer için belediye yetkilileri harekete geçti. Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından periyodik olarak temizleme işlemi yapılan noktalarda önlemler iki katına çıkarıldı. Sarıyer Belediyesi’ne bağlı Veteriner İşleri Müdürlüğü ilaçlama ekipleri, ilçede bulunan cami, cemevi, kilise gibi ibadethanelerin yanı sıra eğitim kurumları ve belediyeye ait hizmet noktalarında dezenfekte çalışması yaptı. Özel kıyafetli personel tarafından yapılan detaylı temizlik işlemlerinin ardından, püskürtme yöntemiyle ilaçlama yapılıyor. Dezenfekte çalışmalarını daha da kapsamlı hale getiren Sarıyer Belediyesi’nin listesinde her gün binlerce insana ulaşım hizmeti veren minibüsler de var.

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