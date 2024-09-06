Sarıyer Dijital Kart hayata geçiyor

Sarıyer’de ikamet eden vatandaşların belediye hizmetlerinden ücretsiz ve indirimli şekilde yararlanmasını sağlayacak “Sarıyer Dijital Kart” hayata geçiren Sarıyer Belediyesi, ilçede ikamet eden herkesin başvurularını internet sitesi üzerinden yapabileceğini duyurdu

Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu’nun talimatıyla Sarıyer Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Sarıyer Dijital Halk Kart “Sarıyer Dijital Kart” için online başvurular başladı. Sarıyer’de ikamet eden ve başvuru yapan tüm vatandaşlara verilecek kart kullanıcılar ilk etapta belediyenin işlettiği plajlardan ücretsiz olarak yararlanabilecek, yakın zamanda açılacak sosyal tesis, kafeterya ve restoranlarda ise yüzde 20 indirimden faydalanacak.

Hizmetlerden, Sarıyer Dijital Kart Kontrol Sistemine kayıtlı olan tüm Sarıyerliler yararlanacak. Sarıyer Dijital Kart sahibi olmak isteyen vatandaşlar, Sarıyer Belediyesi resmi internet sitesi üzerinden; adı, soyadı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık numarası, doğum tarihi, telefon numarası ve e- posta bilgilerini girerek, ücretsiz olarak başvuru yapabilir.