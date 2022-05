Sarıyer Edebiyat Günleri devam ediyor

Boğazın eşsiz güzelliğinin eşlik ettiği 9. Sarıyer Edebiyat Günleri söyleşiler, imza günleri ve şiir teknesi ile devam etti. Kireçburnu Haydar Aliyev Parkı’nı dolduran okurlar edebiyat coşkusunu doya doya yaşadı.

Usta isimlere ev sahipliği yapan 9. Sarıyer Edebiyat Günleri dördüncü gününde de tüm coşkusuyla devam etti. Toplumsal olaylara karşı duruşuyla dikkat çeken gazeteci Ece Üner’in “Tuhaf Zamanlarda Cesurca Yaşamak” söyleşisiyle başlayan program, Haydar Ergülen ve Suat Erdem’in konuk olduğu şiir teknesiyle devam etti. Masal çadırına konuk olan Özlem Yılmaz ise miniklere keyifli anlar yaşattı. Edebiyatseverlerin akın ettiği festivalde çok sayıda usta isim sevenleriyle bir araya gelerek, kitaplarını okurları için imzaladı.

CESARET DE HESAP SORMAK DA BULAŞICIDIR

Söyleşisinde katılımcıların sorularını yanıtlayan gazeteci Ece Üner, “Sanatın, müziğin, edebiyatın kıymeti her geçen gün daha çok anlaşılıyor. Sarıyer Edebiyat Günleri’nin de bu yıl dokuzuncusu yapılıyor. Bu çok kıymetli” diyerek başladığı söylerini şöyle sürdürdü: “Cesaret de soru sormak da hesap sormak da dik durmak da bulaşıcı. Tıpkı korkmak, susmak gibi. Siz bir yerden başlayacaksınız ve bu dalga dalga yayılacak. En son Eskişehir’de yoga yaptı diye CİMER’e şikayet edildi kadınlar. Ne oldu? Kadınlar birlik olup gereken cevabı verdi.

Ben son günlerde Z kuşağı hakkında söylenenlere hiç katılmıyorum. Umut her zaman hiç hesaba katılmamış insanlardadır. Her şeyden önce Türkiye’nin en önemli iki problemi var. Bir ekonomi ikincisi mülteci problemi. Biz temsil eden siyasilerden temel beklentimiz çok net bir yol haritası çizmeleri. Açlık ve yoksulluk sınırı her geçen gün daha çok zorlanıyor.

HESAP SORUN!

Soran, sorgulayan, hesap soran, vatandaşlık bilincinin farkında olan gençler yetişmeli. Çıkın konuşun, sorgulayın. Sistem sizden uysal olmanızı, problem çıkarmamanızı, itaat etmenizi ister. Öyle yapmayın, hesap sorun. Ailenizin verdiği vergilerin hesabını sorun. Böyle değişecek her şey.

Ben sorumluluk alan sade bir insanım. Ben ekranda birilerine bir şeyleri sormak zorundayım, ses çıkarmak zorundayım, sizin sesiniz olmak zorundayım diye hissettim. Belki aramızdaki görünmez bağlar beni çok daha güçlü ve cesur kıldı. Cesaret bulaşıcıdır ve sürecek.”

USTA İSİMLER OKURLARIYLA BULUŞTU

Etkinlikte; Ece Üner, Haydar Ergülen, Bedia Ceylan Güzelce, Halime Özoğlu Temel, Melda Davran, Saadettin Eskiçorapçı, Neslihan Önderoğlu, Alkan Öztaş, Cengiz Özdek, Dilek Ünal, Gülser Han, Gülşah Özdemir Koryürek, Gülten Özgül, Mürsel Adıgüzel, Hümeyra Gürsoy, Oya Engin, Sedrettin Parlak, Şebnem Uralcan, Mustafa Dinçer, Aslı Perker ve Zeynep Uzunbay kitaplarını sevenleri için imzaladı.