Sarıyer Meydanı’nın yüzde 65’i tamamlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin başlattığı Sarıyer Meydanı Güçlendirme ve Düzenleme çalışmalarında sona yaklaşıldı. Yüzde 65’i tamamlanan meydanda incelemelerde bulunan Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere İBB yöneticilerine ve meydan açılışını 29 Ekim’e yetiştirmek için büyük bir özveriyle çalışan ekiplere teşekkür etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Sarıyer Belediyesi iş birliğiyle yeşil alan, tören ve etkinlik alanı, oturma alanı ve çocuk eğlence alanı olarak yeniden planlanarak güçlendirilme çalışmaları başlatılan Sarıyer Meydanı’nın yüzde 65’lik kısmı tamamlanarak zemin çalışmalarına başlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay ile birlikte çalışmaları yerinde inceleyen Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, meydan çalışmalarını 29 Ekim’e kadar bitirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürhan Alpay da incelemeler sırasında yaptığı konuşmada, “Sarıyer Meydan Güçlendirmesi çalışmalarımız büyük bir planlama içinde sürüyor. Çalışmalar sırasında özellikle esnafımızla ve zabıtalarımızla koordineli bir şekilde çalışmaya özen gösterdik. Tüm hızıyla deva eden çalışmalarımızda zemin düzenlemelerimize başladık. Çalışmalarımız tamamlandığında Sarıyer Meydanı yeni çehresiyle göz dolduracak. Şimdiden hepimiz için hayırlı olsun” dedi.

“İNŞALLAH MEYDANIMIZI 29 EKİM’DE COŞKUYLA AÇACAĞIZ”

Sarıyer Meydanı güçlendirme ve yeniden düzenleme çalışmalarında en önemli kısım olan altyapı ve iskelenin herhangi bir durumda kaymasını engelleyecek kazık çalışmaları tamamlandı. Zemin çalışmalarının başladığı meydanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Sarıyer Belediyesi ekipleri ile birlikte incelemelerde bulunan Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, “ Başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu olmak üzere, Sarıyerlilere güvenli ve konforlu bir meydan kazandırmak için büyük bir özveriyle çalışan İBB yetkilileri ve ekiplerimize teşekkür ediyorum. Yürütülen çalışmalar sırasında esnafımızın mağdur edilmemesi yönünde gösterilen çabalar dolayısıyla da ayrıca teşekkür ediyorum. Esnafımız bizlere teşekkür ediyor. Meydanımızın ciddi bir altyapı sorunu vardı. Meydan düzenleme çalışmalarının uzun sürdüğünü düşünen komşularımızın bunu bilmesini istiyoruz. Altyapı süreci zaman isteyen bir süreç. Önce hep beraber bunu düzelttik. Çalışmalarda zemin düzenlemelerine başlandı. Hedefimiz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı hep beraber yeniden düzenlenen meydanımızda coşkuyla kutlamak olacak. İnşallah büyük bir açılış gerçekleştireceğiz” dedi.