Sarıyer Rumeli Feneri’nde kaybolan kadın sağ olarak bulundu

Kâğıthane’den mantar toplamak için Rumeli Feneri’ne gelen 57 yaşındaki A.Ö., kaybolduktan saatler sonra Sarıyer Belediyesi arama kurtarma ekipleri ve arama çalışmalarına katılan tüm ekiplerin yoğun çalışması sonucu kayalık alanda yaralı halde bulundu. Başkan M. Oktay Aksu, A.Ö.’in sağ bulunmasının büyük bir sevinç yarattığını ifade etti.

Kâğıthane’de ikamet eden 57 yaşındaki A.Ö., dün mantar toplamak amacıyla Sarıyer Rumeli Feneri Mahallesi’ne geldi. Akşam saatlerinde kendisinden haber alınamaması üzerine durum yetkililere bildirildi. Yapılan ihbarda A.Ö.’in tansiyon hastası olduğu bilgisi de paylaşıldı. AFAD koordinasyonunda başlatılan arama kurtarma çalışmalarına Sarıyer Belediyesi Afet Arama Kurtarma (SAR) ekibinin yanı sıra çok sayıda kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşuna bağlı ekip katıldı. Ormanlık ve engebeli arazide, gece şartlarına rağmen titizlikle yürütülen çalışmalar saatler boyunca devam etti.

KAYALIK ALANDA YARALI HALDE BULUNDU

Arama kurtarma ekipleri, A.Ö.’e 5 Ocak saat 00.40 sıralarında kayalık bir alanda ulaştı. Sol bacağı kırık ve oldukça halsiz olduğu tespit edilen A.Ö.’e, olay yerinde AFAD, SAR ve UMKE ekipleri tarafından ilk tıbbi müdahale yapıldı.

DENİZ YOLUYLA TAHLİYE EDİLDİ

Bölgenin arazi yapısı ve gece koşulları nedeniyle karadan tahliyenin riskli olması üzerine, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden bot desteği istendi. A.Ö., deniz yoluyla Rumeli Feneri Tahliye Noktası’na ulaştırılarak 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi ve hastaneye kaldırıldı.

BAŞKAN OKTAY AKSU: “A.Ö. HANIM’IN SAĞ BULUNMASI HEPİMİZİ SEVİNCE BOĞDU”

Sarıyer Belediye Başkanı M. Oktay Aksu, A.Ö.’in sağ olarak bulunmasının ardından yaptığı açıklamada, “A.Ö. Hanım’ın sağ salim bulunması hepimizi derinden sevindirdi. Zorlu arazi ve gece şartlarına rağmen, büyük bir özveriyle görev yapan tüm arama kurtarma ekiplerimize yürekten teşekkür ediyorum. Sarıyer Belediyesi olarak vatandaşlarımızın can güvenliği için her koşulda görev başındayız” dedi.

A.Ö.’İN SAĞLIK DURUMU TAKİP ALTINDA

İlk müdahalesi Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan A.Ö., olası beyin sarsıntısı riskine karşı ileri tetkik amacıyla Çam Sakura Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. A.Ö.’in tedavisi sürerken sağlık durumunun yakından takip edildiği öğrenildi.