  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Sarıyer Rumeli Feneri’nde kaybolan kadın sağ olarak bulundu

Sarıyer Rumeli Feneri’nde kaybolan kadın sağ olarak bulundu

Sarıyer Rumeli Feneri’nde kaybolan kadın sağ olarak bulundu
Güncelleme:

Kâğıthane’den mantar toplamak için Rumeli Feneri’ne gelen 57 yaşındaki A.Ö., kaybolduktan saatler sonra Sarıyer Belediyesi arama kurtarma ekipleri ve arama çalışmalarına katılan tüm ekiplerin yoğun çalışması sonucu kayalık alanda yaralı halde bulundu. Başkan M. Oktay Aksu, A.Ö.’in sağ bulunmasının büyük bir sevinç yarattığını ifade etti.

Kâğıthane’de ikamet eden 57 yaşındaki A.Ö., dün mantar toplamak amacıyla Sarıyer Rumeli Feneri Mahallesi’ne geldi. Akşam saatlerinde kendisinden haber alınamaması üzerine durum yetkililere bildirildi. Yapılan ihbarda A.Ö.’in tansiyon hastası olduğu bilgisi de paylaşıldı. AFAD koordinasyonunda başlatılan arama kurtarma çalışmalarına Sarıyer Belediyesi Afet Arama Kurtarma (SAR) ekibinin yanı sıra çok sayıda kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşuna bağlı ekip katıldı. Ormanlık ve engebeli arazide, gece şartlarına rağmen titizlikle yürütülen çalışmalar saatler boyunca devam etti.

KAYALIK ALANDA YARALI HALDE BULUNDU

Arama kurtarma ekipleri, A.Ö.’e 5 Ocak saat 00.40 sıralarında kayalık bir alanda ulaştı. Sol bacağı kırık ve oldukça halsiz olduğu tespit edilen A.Ö.’e, olay yerinde AFAD, SAR ve UMKE ekipleri tarafından ilk tıbbi müdahale yapıldı.

DENİZ YOLUYLA TAHLİYE EDİLDİ

Bölgenin arazi yapısı ve gece koşulları nedeniyle karadan tahliyenin riskli olması üzerine, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden bot desteği istendi. A.Ö., deniz yoluyla Rumeli Feneri Tahliye Noktası’na ulaştırılarak 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi ve hastaneye kaldırıldı.

BAŞKAN OKTAY AKSU: “A.Ö. HANIM’IN SAĞ BULUNMASI HEPİMİZİ SEVİNCE BOĞDU”

Sarıyer Belediye Başkanı M. Oktay Aksu, A.Ö.’in sağ olarak bulunmasının ardından yaptığı açıklamada, “A.Ö. Hanım’ın sağ salim bulunması hepimizi derinden sevindirdi. Zorlu arazi ve gece şartlarına rağmen, büyük bir özveriyle görev yapan tüm arama kurtarma ekiplerimize yürekten teşekkür ediyorum. Sarıyer Belediyesi olarak vatandaşlarımızın can güvenliği için her koşulda görev başındayız” dedi.

A.Ö.’İN SAĞLIK DURUMU TAKİP ALTINDA

İlk müdahalesi Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan A.Ö., olası beyin sarsıntısı riskine karşı ileri tetkik amacıyla Çam Sakura Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. A.Ö.’in tedavisi sürerken sağlık durumunun yakından takip edildiği öğrenildi.

Bu Haberleri Kaçırma...

Milyonlarca SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi ve memurun enflasyon zammı belli oldu
Milyonlarca SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi ve memurun enflasyon zammı belli oldu
Yarıştığı bir başka racı geçmek için tramvay yoluna dalıp katliam yaptı!
Yarıştığı bir başka racı geçmek için tramvay yoluna dalıp katliam yaptı!
Günlerdir kayıp olarak aranırken cansız bedeni bulunan Elif'in ölüm nedeni belli oldu!
Günlerdir kayıp olarak aranırken cansız bedeni bulunan Elif'in ölüm nedeni belli oldu!
Valiliklerden açıklamalar peş peşe geldi, çok sayıda il ve ilçede okullar tatil edildi!
Valiliklerden açıklamalar peş peşe geldi, çok sayıda il ve ilçede okullar tatil edildi!
Ailenin avukatı açıkladı: ''Gülistan'ın dosyasının örtbas edenlerden biri bize ulaştı''
Ailenin avukatı açıkladı: ''Gülistan'ın dosyasının örtbas edenlerden biri bize ulaştı''
2026'nın ilk erken genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimi anketleri sonuçları açıklandı
2026'nın ilk erken genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimi anketleri sonuçları açıklandı
Günlerdir kayıp olan Elif'ten acı haber... Cansız bedeni 8 metre derinlikte bulundu
Günlerdir kayıp olan Elif'ten acı haber... Cansız bedeni 8 metre derinlikte bulundu
Polisin spiralle kestiği kapının arkasındaki manzara şoke etti!
Polisin spiralle kestiği kapının arkasındaki manzara şoke etti!
Etiketler sarıyer sarıyer belediyesi Mustafa Oktay Aksu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Milyonlarca SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi ve memurun enflasyon zammı belli oldu Milyonlarca SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi ve memurun enflasyon zammı belli oldu Günlerdir kayıp olarak aranırken cansız bedeni bulunan Elif'in ölüm nedeni belli oldu! Günlerdir kayıp olarak aranırken cansız bedeni bulunan Elif'in ölüm nedeni belli oldu! Demirören Holding'in veliahtı Tayfun Demirören iflas etti! Demirören Holding'in veliahtı Tayfun Demirören iflas etti! AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen yazardan şoke eden iddia AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen yazardan şoke eden iddia Yeni haftanın hava durumu raporu açıklandı: Kar yağışı geri dönüyor! Yeni haftanın hava durumu raporu açıklandı: Kar yağışı geri dönüyor! 2026'nın ilk erken genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimi anketleri sonuçları açıklandı 2026'nın ilk erken genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimi anketleri sonuçları açıklandı ENAG Aralık 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı ENAG Aralık 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı Üniversiteli kız öğrencileri internette ''hangisi daha seksi'' diye oylamaya açtılar! Üniversiteli kız öğrencileri internette ''hangisi daha seksi'' diye oylamaya açtılar! İki kız kardeş evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu İki kız kardeş evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu Eşi ve küçük kızının boğazını keserek katletmişti... Eli kanlı caninin ifadesi ortaya çıktı! Eşi ve küçük kızının boğazını keserek katletmişti... Eli kanlı caninin ifadesi ortaya çıktı!
Milyonlar merakla bekliyordu... Enflasyon açıklandı; Ocak ayı kira zam oranı belli oldu Milyonlar merakla bekliyordu... Enflasyon açıklandı; Ocak ayı kira zam oranı belli oldu Artvin'den Hatay'a kadar... Türkiye'nin kıyı şeridindeki illerimiz için kırmızı alarm! Artvin'den Hatay'a kadar... Türkiye'nin kıyı şeridindeki illerimiz için kırmızı alarm! Haraç için dükkanı taranan esnaf isyan etti: Marketin adını Poligon Gıda olarak değiştirecek! Haraç için dükkanı taranan esnaf isyan etti: Marketin adını Poligon Gıda olarak değiştirecek! Türkiye'de Opel, Peugeot ve Citroen el değiştirdi! Türkiye'de Opel, Peugeot ve Citroen el değiştirdi! Yarıştığı bir başka racı geçmek için tramvay yoluna dalıp katliam yaptı! Yarıştığı bir başka racı geçmek için tramvay yoluna dalıp katliam yaptı! Memurlar zam oranına isyan etti; eylem sinyali verdi! Memurlar zam oranına isyan etti; eylem sinyali verdi! Polisin spiralle kestiği kapının arkasındaki manzara şoke etti! Polisin spiralle kestiği kapının arkasındaki manzara şoke etti! Türkiye'nin kuraklıkla yok olmaya başlayan dev gölünde şaşırtan manzara! Türkiye'nin kuraklıkla yok olmaya başlayan dev gölünde şaşırtan manzara! 2026 yılı zamlı engelli, yaşlı aylığı, kıdem tazminatı tavanı, çocuk yardımı tutarları da belli oldu 2026 yılı zamlı engelli, yaşlı aylığı, kıdem tazminatı tavanı, çocuk yardımı tutarları da belli oldu Türkiye İstatistik Kurumu Aralık 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı! Türkiye İstatistik Kurumu Aralık 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı!