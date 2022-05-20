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Sarıyer'de 19 Mayıs motosiklet kortejiyle kutlandı

Sarıyer'de 19 Mayıs motosiklet kortejiyle kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün istiklal meşalesini yakmak için Bandırma Vapuru’yla Samsun’a çıktığı 19 Mayıs 1919’un 103’üncü yıldönümünde Sarıyer kırmızı beyaza büründü. Çelenk sunma töreniyle başlayan kutlamalar, motosiklet korteji ile renklendi. İstinye’den Sarıyer Merkez’e kadar uzanan kortej sonrasında gösteriler, DJ performansları ve müzik yayını ile Sarıyerliler bayram coşkusunu yaşadı.

Ulusal egemenliğimizin temelinin atıldığı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Sarıyer’de coşku ile kutlandı. Sarıyer Cumhuriyet Meydanı’nda çelenk sunma töreni ve İstinye Anadolu Lisesi’nde başlayan kutlamalar “İki Teker Kardeşliği” etkinliği ile devam etti. Sarıyer Belediyesi ve Ekip Akademi iş birliği ile düzenlenen bayram kortejinde yüzlerce motosikletli, ellerinde ve motosikletlerindeki Türk bayraklarıyla yola koyuldu. İstinye Tersane’den başlayıp Sarıyer Merkez’e gelen kortej vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Yunus polislerin de eşlik ettiği kortej sonrasında gösteri yapan Koorosh Ghorbanı Sarıyerlilere heyecanlı anlar yaşattı.

“UMUDU HİÇ KAYBETMEMEK LAZIM”

“19 Mayıs unutulmaması gereken bir gün” diyen Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç şöyle konuştu; “Biz birbirimiz için yaşamak zorundayız. Birbirimiz için yaşadığımızda toplumumuz, vatanımız için insanlık için yaşamış olacağız.  '2 tekerin kardeşliği' diye bir başlık yaratmış arkadaşlar. Kağnı arabalarıyla başlayan bir Kurtuluş Savaşı, ulusal kurtuluş savaşı var ve bugün onların da aynı şekilde 2 teker üzerinde yaşam mücadelesi veren yüzlerce, binlerce insan var. 2 tekerin kardeşliği buradan çıktı. Kurtuluş Savaşı'nın hiçbir zaman unutulmaması gerekir. Ne kadar darda olursan ol, sıkıntılar olanaksızlıktan ne kadar fazla olursa olsun. Gazi Mustafa Kemal'in çok güzel bir sözü var, 'Umudu hiç kaybetmemek lazım. Ben hiç kaybetmedim ve umudumla kazandım' diyor.”

DOST BARİYER İÇİN SÖZ VERDİ

Korteje katılan Ekip Akademi eğitmenlerinden Sadun Şanal ise; " Biz de 2 tekerli bütün dostlarımıza bunu güvenli ve ileri bir şekilde sürmeyi öğretmek için buradayız. Burada da bugünkü amacımız hem bu süreçte birlikte olmak Atatürk'e hep birlikte anmak hem de bunu en güvenli ve en bizlere yakışır, Atatürk'e yakışır bir şekilde bu süreci sonuçlandırmak. Bizim birkaç yıldır hep mücadele ettiğimiz bu katil bariyer konusu vardı. Birçok kazada birçok arkadaşlarımızı kaybettik ne yazık ki. Şimdi bunun yeni bir sistemle artık dost bariyer diyebiliriz buna. Bu sisteme çevirmeye başladık. Sarıyer Belediyesi bu konuda gerekli tüm desteği vereceğine söz verdi” diye konuştu.

Etiketler sarıyer belediyesi şükrü genç
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