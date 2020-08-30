SON DAKİKA
TÜRKİYE'NİN GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI! CAN KAYBI ARTIYOR
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu açıklandı! Can kaybı artıyor
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu açıklandı! Can kaybı artıyor
O ilimizde tek güvenli yer mezarlık kaldı!
O ilimizde tek güvenli yer mezarlık kaldı!
Özel okul ücretini ödeyenler dikkat! KDV'yi geri alabilirsiniz
Özel okul ücretini ödeyenler dikkat! KDV'yi geri alabilirsiniz
MEB'den koronavirüs düzenlemesi! Resmi Gazete'de yayımlandı
MEB'den koronavirüs düzenlemesi! Resmi Gazete'de yayımlandı
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. 30 Ağustos 2020 16:46

Sarıyer'de 30 Ağustos'ta 30 nikah

Sarıyer’de 30 çift, Zafer Bayramı’nın 98.yıldönümünde dünya evine girdi. Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde gerçekleşen nikâh törenlerinde çiftlere evlilik cüzdanının yanında Atatürk imzalı kalem hediye edildi.

Sarıyer'de 30 Ağustos'ta 30 nikah
A+ A-
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News

Sarıyerli çiftler mutluluğa “EVET” demek için 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı seçti. Aylar öncesinden çifte zafer yaşamak için evlendirme şefliğinden gün alan çiftler Sarıyer Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde dünya evine girdi. 2 şahit ile kıyılan nikâhlar sosyal mesafeye uygun bir şekilde 40 davetli ile gerçekleşti Evlilik yıldönümlerini bu anlamlı güne denk getirmek isteyen gelin ve damatlar “Kötü günlerden geçiyoruz ama bugün bizim için en mutlu gün oldu” diyerek mutluluklarını paylaştı.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
sarıyer
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM