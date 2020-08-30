Sarıyer'de 30 Ağustos'ta 30 nikah

Sarıyerli çiftler mutluluğa “EVET” demek için 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı seçti. Aylar öncesinden çifte zafer yaşamak için evlendirme şefliğinden gün alan çiftler Sarıyer Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde dünya evine girdi. 2 şahit ile kıyılan nikâhlar sosyal mesafeye uygun bir şekilde 40 davetli ile gerçekleşti Evlilik yıldönümlerini bu anlamlı güne denk getirmek isteyen gelin ve damatlar “Kötü günlerden geçiyoruz ama bugün bizim için en mutlu gün oldu” diyerek mutluluklarını paylaştı.