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Sarıyer'de açık havada film gösterimleri başladı

Sarıyer'de açık havada film gösterimleri başladı
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Sarıyer Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘Açık Havada Çocuk İçin Sinema Gösterimleri” Uskumruköy’de “Elemental” adlı filmin gösterimi ile başladı. 29 Ağustos’a kadar sürecek olan etkinlik kapsamında 5 farklı çocuk oyunu 10 mahallede izleyicileriyle buluşacak.

Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, yaz tatilinde çocukları unutmadı. Sarıyer’de çocuk komşularının yaz tatilini verimli ve eğlenceli bir şekilde geçirmesi için çalışmalarını aralıksız sürdüren Sarıyer Belediyesi, bu kez Açıkhavada Çocuklara Sinema Gösterilerini hayata geçirdi. Sarıyer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleşen açık havada sinema günleri çocuk film gösterimleri Uskumruköy’de başladı. 20.30’da başlayan ücretsiz film gösterimi için yaklaşık bir saat öncesinde alana gelen çocuklara ücretsiz mısır, gazoz ve meyve suyu ikramı yapıldı. Mısırlarını alan çocuklar açık havada sinema keyfini doyasıya yaşadı. Ateş, su, toprak ve hava halklarının birlikte yaşadığı Element şehrinde geçen “Elemental” filmini izleyen çocuklar doyasıya eğlendi.

Sarıyer Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘Açık Havada Çocuk İçin Sinema Gösterimleri” Uskumruköy’de “Elemental” adlı filmin gösterimi ile başladı. 29 Ağustos’a kadar sürecek olan etkinlik kapsamında 5 farklı çocuk oyunu 10 mahallede izleyicileriyle buluşacak.

BİZ ÇOCUKLAR ÇOK EĞLENİYORUZ

Açık havada sinema keyfi yaşamaya gelen Sena Nur Turan, “ Buraya sinema filmi izlemeye geldik. Filmin ismi Elemental. Çok güzel bir film olduğunu düşünüyorum. Böyle etkinliklerin yapılması çok hoşuma gidiyor çünkü mahallede böyle etkinlikler yapınca çocukları da eğlendirmiş oluyorsunuz” dedi. Bir başka sinemasever Beşir Körkem ise “Bu filmi daha önce hiç izlememiştim. Ben film izlemeyi çok severim. O yüzden merak edip geldim” diye konuştu. Film izlemeyi çok sevdiğini söyleyen Eylül Ada Dumlu, “ Buraya film izlemeye geldim. Bu etkinliklerin her zaman yapılmasını istiyorum. Biz çocuklar çok eğleniyoruz. Heyecanla filmi bekliyorum. Bizlere bu imkanı tanıyar Sarıyer Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Oktay Aksu’ya teşekkür ediyorum” dedi.

5 FİLM 10 MAHALLE

Program kapsamında; Elemental, Hadi Gidelim, Troller Dünya Turu, Otel Transilvanya 3, Mucizeler Parkı filmleri 10 faklı mahallede çocuklarla buluşacak. 29 Ağustos’a kadar sürecek gösterimler; Zekeriyaköy, Demirciköy, Gümüşdere, Rumeli Kavağı, FSM, Ferahevler, Çayırbaşı, Kazım Karabekir Paşa ve Ayazağa mahallelerinde yapılacak.

Etiketler sarıyer sarıyer belediyesi Mustafa Oktay Aksu
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