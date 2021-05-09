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Sarıyer'de annelere sürpriz ziyaret

Sıcacık bir sevginin en özel hallerinden biridir annelik. Şefkatiyle, merhametiyle, sevgisiyle evlatlarını kucaklayan, hayatını çocuklarına adayan anneler unutulmadı. Hediyelerini hazırlayan Sarıyer Belediyesi pandemi koşullarından dolayı evlerinden çıkamayan anneleri ziyaret etti.

Sarıyer Belediyesi evlere kapandığımız şu günlerde anneleri gülümsetmeyi ihmal etmedi. En güzel anlarımızda olduğu gibi, sıkıntılı anlarımızda da ilk aklımıza gelen annelerimizi tek tek ziyaret eden Sarıyer Belediyesi, gün boyunca yaptığı ziyaretlerle Sarıyerli annelere ulaştı. Sarıyer Belediyesi personeli; özel olarak hazırlanmış fincanlar, karanfiller ve Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in kaleme aldığı ‘Anneler Günü’ mektubunu kapı kapı dolaşarak Sarıyerli annelere hediye etti. Sarıyer Belediyesi Başkan Vekili ve Başkan Yardımcısı Hüseyin Coşkun’un katıldığı etkinlikte Garipçe muhtarı Elvan Aslan’ın yanı sıra CHP Sarıyer Kadın Kolları Başkanı Sunay Sevinç’te vardı.

Etiketler sarıyer sarıyer belediyesi şükrü genç
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