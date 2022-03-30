Sarıyer'de Başkan Genç sözünü tutmaya devam ediyor

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, “Her mahalleye bir çocuk gündüz bakımevi” sözünü yerine getirmeye devam ediyor, Sarıyer’e üç yeni çocuk gündüz bakımevi geliyor. FSM, Büyükdere ve Huzur mahallelerinde inşası devam eden merkezlerin, yeni eğitim öğretim yılına yetiştirilmesi planlanıyor. Böylece, Sarıyer Belediyesi’nin gündüz bakımevi sayısı da 11’e çıkacak.

Sarıyer’de kadın ve çocuk dostu hizmetler hız kesmeden devam ediyor. Çocukların nitelikli bakım ve eğitim hizmetine erişim hakkına ulaşabilmesi, çocuklu ailelerin ise ekonomik hayata katılabilmesi için yaşama geçirilen çocuk gündüz bakımevlerine, 3 yeni merkez daha ekleniyor. Büyükdere’de bulunan gündüz bakımevinin inşasında sona gelinirken, FSM’de alan hazırlıklarının ardından çalışmalara başlanacak. Huzur Mahallesi’ndeki proje için ise var olan bir binanın, çocukların sağlıklı şekilde eğitim alabileceği bir merkeze dönüştürülmesi planlanıyor. Yapılacak çocuk gündüz bakımevleriyle okul öncesi 3-6 yaş arası 181 öğrenciye daha hizmet verilecek.

Çocukların duygusal, sosyal ve bilişsel gelişimleri sağlanması için okul öncesi eğitimin önemini vurgulayan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, “Çocuklarımıza eğitimde imkan eşitliği oluşturmak için gece gündüz çalışıyoruz. Sarıyerli aileler ekonomik ve sosyal hayata katılırken gözleri arkada kalmayacak” diyor.

NEDİR BU GÜNDÜZ BAKIMEVİ?

Sarıyer Belediyesi’nin; Derbent, Çayırbaşı, Bahçeköy, Maden, Ferahevler, Ayazağa, Zekeriyaköy Kasapçayırı ve Reşitpaşa’da hizmet veren gündüz bakımevleri, uzman öğretmenler eşliğinde, orta gelirli ailelerin 3-6 yaş arasındaki çocuklarına kaliteli eğitim imkânı sunuyor. Sarıyerli ailelerin çocuklarını güvenle emanet ettiği kurumlarda, öğrencilerin her türlü bilişsel, sosyal, duygusal ve akademik gelişimini destekleyen faaliyetler yürütülüyor. Drama, halk oyunları, spor, matematik ve okul öncesi felsefe branş eğitimleri ile öğrenciler ilköğretim hayatına hazırlanıyor. Bu eğitimlerin yanı sıra müfredata bağlı olarak; müze, tiyatro, sinema ve açık alan gezileri ile özel günlerde velilerin katıldığı etkinlikler düzenleniyor. Çocuklar hem nitelikli eğitim alıyor hem de kaliteli zaman geçiriyor. Merkezler, haftanın 5 günü 8.30-16.30 saatleri arasında hizmet veriyor.