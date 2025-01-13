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Sarıyer'de ''Boğaziçi Ressamları'' sergisi açıldı

Sarıyer'de ''Boğaziçi Ressamları'' sergisi açıldı
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Boğaziçi ressamlarından on yedi sanatçının tabloları ile katıldığı “Boğaziçi Ressamları” sergisi Sarıyer Belediyesi Ana Hizmet Binası -1. Katta resimseverlerle buluştu. Boğaziçi’nin doğal güzelliklerini anlatan resimleri görmek isteyenler 19 Ocak Pazar gününe kadar sergiyi gezebilecek.

Sarıyer Belediyesi, Sarıyer Kent Konseyi ve Boğaziçi Dernekleri Platformu işbirliği ile on yedi ressamın tabloları ile katıldığı “Boğaziçi Ressamları” sergisi Sarıyer Belediyesi Ana Hizmet Binası -1. katta resimseverlerle buluştu. Açılışını Sarıyer Belediye Başkanı Yardımcısı Sergül Doğan, Sarıyer Belediyesi Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Cemal Beşkardeş ve kent konseyi üyeleri ile Küratör Ali Koç’un gerçekleştirdiği sergi, 19 Ocak Pazar gününe kadar gezilebilecek.

Boğaziçi ressamlarından on yedi sanatçının tabloları ile katıldığı “Boğaziçi Ressamları” sergisi Sarıyer Belediyesi Ana Hizmet Binası -1. Katta resimseverlerle buluştu. Boğaziçi’nin doğal güzelliklerini anlatan resimleri görmek isteyenler 19 Ocak Pazar gününe kadar sergiyi gezebilecek.

“BOĞAZİÇİ’NİN EŞSİZ GÜZELLİĞİ ÇİZİLDİ”

Boğaziçi’nin değerleri ve eşi benzeri olmayan güzellikleri temasıyla, on yedi sanatçının birbirinden güzel yüz adet tablosunun yer aldığı “Boğaziçi Ressamları” sergisinin açılışında konuşan Sarıyer Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Cemal Beşkardeş, sergiye katılan sanatçılara yönelik olarak, “Hayatınızı sanata adamış insanlarsınız. Burada olduğunuz için teşekkür ediyorum. Boğaziçi kültürünü yaşatmak adına gerçekleştirilen serginiz mihenk taşıdır. Bu tür sergilerin devamını diliyorum. Bizlere bu imkanı sunan Sarıyer Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” dedi. Sarıyer Belediyesi Başkan Yardımcısı Sergül Doğan ise serginin gerçekleşmesi dolayısıyla Sarıyer Kent Konseyi ve Boğaziçi Dernekleri Platformu’na katkılarından dolayı teşekkür ederek, “Boğaziçi, doğal güzellikleri ve eşsiz manzarasıyla ilçemizin başta olmak üzere, İstanbul ve Türkiye ve hatta dünya çapında kültürel, turistik ve tarihi bir öneme sahip. Bu anlamda Boğaziçi temalı sergiye ev sahipliği yapmak bizim için büyük bir mutluluk. Katkı sunan herkese teşekkürlerimizi sunuyor, tüm komşularımızı bu güzel sergiye davet ediyoruz” dedi.

Ressamlar; Ziynet Parlar, Ayfer Yaşar, Abdülkadir Bilge, Tuna Saygılı, Emine Ertetik, Bilgi Kazancı, Nebiye Alaybeyi, Semiha Deveci, Sevgi Akgül, Yıldız Özkan, Berrin Kurt, Mehmet Engül, Aysen Şahin, Hasan Saim Öztürk, Serap Zerman, Rüçhan Karaçam, Perran Beşirli’nin tablolarıyla katıldığı sergi 19 Ocak Pazar gününe kadar gezilebilecek.

Boğaziçi ressamlarından on yedi sanatçının tabloları ile katıldığı “Boğaziçi Ressamları” sergisi Sarıyer Belediyesi Ana Hizmet Binası -1. Katta resimseverlerle buluştu. Boğaziçi’nin doğal güzelliklerini anlatan resimleri görmek isteyenler 19 Ocak Pazar gününe kadar sergiyi gezebilecek.

Etiketler sarıyer sarıyer belediyesi Mustafa Oktay Aksu
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