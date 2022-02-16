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Sarıyer'de çocukalrın okulu Foks köpeğe yuva oldu

Sarıyer'de çocukalrın okulu Foks köpeğe yuva oldu

Sevginin en masum hali şüphesiz ki çocuklar ve hayvanlar arasında olan bağdır. Reşitpaşa Halit Ayar Gündüz Bakımevi öğrencileri hüzünlü hikâyesi olan Foks köpeği sahiplendi. Foks, adeta bir öğrenci gibi hafta içi çocuklarla birlikte zaman geçirirken, hafta sonu ise öğretmenlerin evlerine konuk oluyor.

Evcil hayvanların özellikle çocuklar üzerinde son derece pozitif etkilere sahip olduğu pek çok araştırmada yer almıştır. Reşitpaşa Halit Ayar Gündüz Bakımevi öğretmenleri hem çocukların empati, karşılıklı sevgi, oyun, arkadaşlık yapma gibi becerilerini geliştirmek hem de sokağa bırakılmış sevimli bir dosta yuva olmak amacıyla küçük Foks’u sahiplendi. Mustafa Kemal Atatürk’ün ilk köpeği ile aynı adı taşıyan Foks bakımevinde görev yapan bir öğretmen tarafından ormanda donmak üzereyken bulundu. Sarıyer Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü tarafından aşıları tamamlanan Foks yeni yuvasına kavuştu.  Hafta içi çocuklarla birlikte zaman geçiren minik köpek, hafta sonu öğretmenlerin evlerine konuk oluyor. Satın alma sahiplen mesajı veren öğretmenler, can dostlarımızın çocukların gelişiminde büyük rol aldığının da altını çiziyor.

Etiketler sarıyer belediyesi
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