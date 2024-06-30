Sarıyer’de çocuklar spora doyacak: 15. Yaz Spor Okulları törenle açıldı

Sarıyer Belediyesi’nin, çocuk ve gençlere yönelik sağlıklı bir yaşam kültürünü benimsetmek amacıyla düzenlediği Yaz Spor Okulları’nın 15. dönemi başladı.

Çayırbaşı Stadı’nda görkemli bir törenle açılan olan Yaz Spor Okulları; Futbol, Kız Futbol, Voleybol, Basketbol, Yüzme, Atletizm, Judo, Karate, Badminton, Okçuluk, Kano ve Cimnastik olmak üzere 12 farklı branşta 5-14 yaş arasındaki 3 bin çocuğa ücretsiz eğitim verecek. Geçit töreni, akrobatik basketbol takımı Karizma Show ve dans gösterilerinin de yer aldığı Yaz Spor Okulları’nın açılışına, Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, Başkanvekili Hüseyin Coşkun, başkan yardımcıları, birim müdürleri, belediye meclis üyeleri, CHP Sarıyer İlçe Başkanı Mehmet Kubat, Çayırbaşı stadına ismi verilen önceki dönem Sarıyer Belediye Başkanlarından Sedat Özsoy, spor okulu öğrencileri ve aileleri ile çok sayıda Sarıyerli katıldı. CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ise yoğun programı nedeniyle katılamadığı törene, tüm çocuklara başarı dileklerini ilettiği telgraf gönderdi.

BAŞKAN AKSU: SARIYERLİ TÜM ÇOCUKLARIMIZI SPORLA BULUŞTURACAĞIZ

5. Yaz Spor Okulları açılış töreni İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu ile başladı. Tüm branşlarda eğitime başlayacak binlerce öğrencinin, belediyenin kendilerine dağıttığı yaz spor okulu kıyafetleri ile marşlar eşliğinde, ellerinde Türk bayraklarıyla gerçekleştirdiği kortej yürüyüşü, uzun süre ayakta alkışlandı. Tören alanına öğrenciler ve ailelerini selamlayarak giren ve törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, sporun tüm insanlar için önemli olduğuna vurgu yaptığı konuşmasında, “Bununla beraber sporun çocuklar için önemi çok daha fazla anlamlar taşıyor. Spor, sadece fiziksel sağlık ve zindelik değil aynı zamanda; disiplin, takım ruhu, özgüven ve sorumluluk bilinci gibi değerleri de kazandırır. Sarıyer Belediyesi olarak, çocuklarımızın gelişimine ve onların yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı olduğumuz için büyük mutluluk duyuyoruz. Yaz Spor Okullarında, 12 farklı branşta verilecek eğitimlerle çocuklarımızın farklı ilgi alanlarını keşfetmelerine de olanak tanıyacağız. Branşlardaki bu çeşitlilik, her bir çocuğumuzun kendi potansiyelini en üst düzeye çıkarabilmesi için önemlidir. Bugün burada bulunan çocuklarımız, yarının liderleri, bilim insanları, sanatçıları ve sporcuları olacaklar. Hedefimiz tüm çocuklarımızı sporla buluşturmaktır.” şeklinde konuştu.

"YARINLARA YENİ BERTUĞLAR BU OKULLARDAN YETİŞECEK"

Başkan Aksu konuşmasını şöyle sürdürdü: Biliyorsunuz A Millî Futbol Takımımız Avrupa Şampiyonası’nda gruptan çıktı. Sarıyerli, Sarıyer’den yetişen Bertuğ evladımız da onların arasında. Yarınlara yeni Bertuğ’lar işte buralardan yetişecek. Buradan Bertuğ’a ve tüm Millî Takımımıza bu vesileyle başarılar diliyorum.

İki Temmuz akşamı Kireçburnu Haydar Aliyev Parkı’nda ve Ayazağa Meydanı’nda kuracağımız dev ekranlarda Avusturya karşılaşmasını birlikte izleyeceğiz.

Bizler çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Çocuklarımızın her alanda desteklenmesi için çalışıyoruz. Söz verdiğimiz gibi; Eğitimde önemli markamız Sarıyer Akademi’yi büyütüyoruz. Sarıyer Akademi 2 kayıtlarımız başladı. Daha fazla öğrencimize ulaşacağız, kayıtlarımız devam ediyor. Gündüz Bakımevi sayımızı artıracağız. Kilyos’ta ve Kısırkaya’da halk plajlarımızı açtık. Pınar Mahallesi ve Kireçburnu’nda sosyal tesislerimizin projelendirmesine başladık. Birlik ve beraberlik içinde, çocuklarımızın geleceğini aydınlatacak adımları atmak hepimizin ortak sorumluluğudur.

“ÖNCELİKLE İYİ İNSANLAR YETİŞTİRECEĞİZ”

Birlikte çok daha güzel işler yapacağız. Bugünü yönetirken geleceği düşünmek ve doğru şekilde inşa etmek zorundayız. Bunun yolu da çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmekten geçiyor. Öncelikle iyi insanlar yetiştireceğiz. Kendisiyle, toplumla barışık, doğanın kıymetini bilen ve koruyan, ülkesini seven, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden yürüyen çocuklar yetiştirmeliyiz ki yarına güvenle bakabilelim. Siz değerli komşularıma, çocuklarınızı desteklediğiniz ve bizlere güvenerek evlatlarınızı emanet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Ben de çalışma arkadaşlarıma güveniyorum. Çocuklarımızın burada alacakları eğitimle sadece spor alanında değil, hayatın her alanında başarılı olacaklarına inanıyorum. Bu güzel günü bizlerle paylaştığınız için hepinize teşekkür ederim. Az önce aldığımız ve duymaktan gurur duyduğumuz haberi de sizlere buradan ben vereyim. Sarıyer U12 Kız Basketbol Takımı’nda oynayan çocuklarımız İstanbul ikincisi olmuşlar. Bu bizim için mutluluk verici bir haber. Seneye inşallah birinci olacağız. Çocuklarımıza başarı dolu bir yaz diliyor, sporla dolu günler geçirmelerini temenni ediyorum.”

Birbirinden güzel şov ve gösteriler eşliğinde yapılan açılış töreninde kurulan stantlarda çocuklara eğitim ile ilgili ders programları dağıtıldı. Başkan Aksu, coşkulu açılış töreninin sonunda tüm çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.