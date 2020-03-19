Sarıyer'de davetsiz ilk nikah

İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca Covid-19 (Korona Virüs) salgını nedeniyle bazı işletmelerin faaliyetleri 16 Mart 2020 tarihi itibariyle geçici süreyle durdurulmuştu. Düğün salonları da bu tedbirler kapsamında kapatılmıştı. Bu gelişmenin ardından Sarıyer Belediyesi önemli bir karar alarak davetlilerin katılımıyla gerçekleştirilen toplu nikah törenlerine ara verdi. Virüsün yayılmasına engel olmak amacıyla alınan karar doğrultusunda sadece gelin, damat ve şahitlerin katıldığı ilk nikah töreni gerçekleşti. Çiftler hem kendi sağlıkları hem de yakınlarının sağlıklarını tehlikeye sokmamak için maskeli olarak nikahlarını kıydırdı. Tedbirler kapsamında geçici bir süre yeni nikah müracaatı alınmazken günü verilmiş nikahları ertelemek ya da iptal etmek isteyen çiftlere her türlü kolaylık sağlanacak.

VİRÜSE KARŞI ATEŞ ÖLÇERLİ ÖNLEM

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsüne karşı etkin önlemler alan Sarıyer Belediyesi birçok noktada dezenfekte çalışmalarını sürdürürken hizmet binalarında da ateş ölçer ile önlem aldı. Özellikle nikahların kıyıldığı ve gün içerisinde birçok vatandaşı ağırlayan Yaşar Kemal Kültür Merkezi’ne gelen vatandaşlar ile personellerin önce elektronik ateş ölçerlerle vücut sıcaklığı kontrol ediliyor.