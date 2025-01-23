Sarıyer'de diyabet taramasına vatandaşlardan yoğun ilgi

Dünya genelinde şeker ve diyabet hasta sayısının her geçen gün artması sebebiyle, erken tanı koymak ve farkındalık yaratmak amacıyla Sarıyer Belediyesi, Lİons 118 T Yönetim Çevresi Federasyonu ve Türk Diyabet Vakfı iş birliği ile gerçekleştirilen sağlık taramasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Sarıyerli komşularının sağlığını önemseyen Sarıyer Belediyesi, Lİons 118 T Yönetim Çevresi Federasyonu ve Türk Diyabet Vakfı işbirliği ile diyabet hastalığına dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen sağlık taramasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Diyabetli hasta sayısının her geçen gün artması sebebiyle, Maden Mahallesi’nde bulunan Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci Sosyal Yaşam, Rehabilitasyon ve Terapi Merkezi’nde düzenlenen ölçüm sonrasında diyabet konusunda bilgiler aktarıldı, uzmanlar vatandaşların merak ettiği soruları yanıtladı. Sağlık taramasına, açlık ve tokluk şekerlerine baktırmak için gelen vatandaşlara ölçümlerden sonra kahvaltı ikram edildi. Diyabet hastalığı hakkında önemli bilgiler veren Türk Diyabet Cemiyeti’nden Uzman Hemşire Behice Kahraman, yaptığı konuşmasında hastalığın hızlı bir şekilde arttığına dikkat çekerek, vatandaşların bu konuda bilgilendirilmesinin önemine değindi.

“DİYABETLE YAŞAMAYI ÖĞRENMEK GEREKİR”

Diyabetin yaşam boyu süren bir yolculuk olduğunu belirten Uzman Hemşire Behice Kahraman şöyle konuştu; “2024 yılı verilerine baktığımızda 12 milyon diyabetli hasta olduğunu görüyoruz. Diyabetli bireyler verilen tıbbi öneriler doğrultusunda diyabetlerini yönetmek, planlanmış bir bakımı ve tedaviyi sürdürürken normal yaşamlarına da devam etmek zorundadırlar. Bu nedenle de diyabetli bireylerde hastalığın yönetimi ve davranış değişikliği için diyabet eğitimi gereklidir.”

BAŞKAN AKSU: KOMŞULARIMIZIN SAĞLIĞI BİZİM İÇİN ÖNEMLİ

Etkinlikte kendisi de şeker taraması yapan ve değerleri normal çıkan Sarıyer Belediye Başkanı Veteriner Hekim M. Oktay Aksu, şeker taraması için gelen vatandaşlarla bir süre sohbet ederek, böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmış olmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti. Konuşmasında her şeyin başının sağlık olduğunu bir kez daha ifade eden Başkan Aksu, Sarıyer’de sağlık alanında hayata geçirmeyi hedefledikleri projeler hakkında müjdeli haberler verdi. Hedeflerinin Sarıyerli komşularının sağlık hizmetlerine en kolay şekilde ulaşmasını sağlamak olduğunu ifade eden Başkan Aksu, “Seçim zamanı sizlere 10 dalda uzman doktorları olan bir tıp merkezi sözü vermiştim. Bu konuda Sağlık Bakanlığı ile görüşmelerimiz sürüyor. Projesini tamamladığımız sağlık merkezimizin SGK anlaşmalı olarak hizmet verebilmesi için çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah belgemizi alıp, yapımına başlayacağız. Ayrıca Uskumruköy’de belediyeye ait küçük bir alanımız var. O bölgeye de sağlıkla ilgili bir tesis yapma kararı aldık. Bugünkü sağlık taraması dolayısıyla Lions 118 T Yönetim Çevresi ve Türk Diyabet Cemiyeti üyelerine katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Hizmetlerimiz artarak devam edecek” dedi.



Şeker Tarama programına Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Coşkun, birim müdürleri, meclis üyeleri, muhtarlar, Türk Lions Vakfı Başkanı Ayşen Ağma, 118 T Yönetim Çevresi Federasyonu Genel Yönetmen İlknur Yılmaz, 5. Bölge kulüpleri üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.