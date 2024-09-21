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Sarıyer’de dolu dolu Edebiyat Günleri devam ediyor

Sarıyer’de dolu dolu Edebiyat Günleri devam ediyor
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Yönlendiriciliğini Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu’nun yaptığı Prof. İler Ortaylı’nın konuk olarak katıldığı edebiyat, sanat, tarih, felsefe ve dil üzerine söyleşisiyle başlayan Uluslararası 11. Sarıyer Edebiyat Günleri’nin 4. gününün diğer konukları Gazeteciler Barış Terkoğlu, Murat Ağırel, Timur Soykan ile Şair Yılmaz Odabaşı oldu

Uluslararası 11. Sarıyer Edebiyat Günleri Sarıyer ve İstanbulluların akınına uğradı. Hava muhalefetine rağmen Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu ile Tarihçi yazar ve bir Sarıyer sevdalısı Prof.Dr. İlber Ortaylı’nın edebiyat, sanat, tarih. felsefe ve dil üzerine söyleşisini ilgiyle izleyen katılımcılar daha sonra gazeteciler Barış Terkoğlu, Murat Ağırel, Timur Soykan’ın “Türkiye Nereye Gidiyor” söyleşisi ve Yılmaz Odabaşı’nın şiir dinletisiyle dolu dolu bir hafta sonu yaşadılar.

Kireçburnu Haydar Aliyev Parkı’nda dördüncü gününde yine çok sayıda yazar ve gazeteciyi okurlarla buluşturan Uluslararası 11. Sarıyer Edebiyat Günleri tüm hızıyla devam ediyor. Prof. Dr İlber Ortaylı’ya Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu’nun ve katılımcıların yönelttiği soruların yanıtlandığı söyleşide edebiyat ve sanatın tarih yazımında birer belge niteliğinde olduğu vurgusu yapılarak, tarihçilerin kimi zaman bu belgeleri kaynak olarak kullanıldığı anlatıldı. Felsefenin öneminde de değinilen söyleşide Prof. Dr. Ortaylı, felsefenin bilimsel metotlarla yapılması gerektiğini vurguladı. Edebiyatı güçlü olanın her yerde en önde yer alacağını belirten Ortaylı, “Dili bilmek de çok önemlidir. Dilimizi önemsemeli ve bütün inceliklerini öğrenmeliyiz” dedi. Konuşmasının bir bölümünde herkesin Osmanlıcanın konuşma dili olduğunu sandığını ve bu bilginin yanlış olduğunu ifade eden Ortaylı, “Osmanlıca bir konuşma dili değildir. Bir yazışma dilidir. Osmanlıcayı öğrenmek göründüğü gibi zor bir şey de değildir. Edebiyatla ilgilenecek olanların Osmanlıcayı bilmesi, okuması ve Türkçeye uyarlaması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

GAZETECİLER EDEBİYAT GÜNLERİNDE

Gazeteciler Barış Terkoğlu, Murat Ağırel ve Timur Soykan’ın “Türkiye Nereye Gidiyor” söyleyişinde ise ülkemizin içinde bulunduğu siyasi, ekonomik ve kültürel durumu ele alındı. Gazeteciler daha sonra kaleme aldıkları kitaplarını imzalatmak isteyen okurlarla buluştu. Edebiyat Günlerine katılan kitapseverler daha sonra Yılmaz Odabaşı’nın şiir dinletisiyle adeta büyülendi. Edebiyat günlerine Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, eşi Demet Aksu, Sarıyer Belediyesi Başkanvekili Hüseyin Coşkun, Belediye Başkanı Yardımcıları Sergül Doğan, Osman Demir, Nizamettin Günel, birim müdürleri, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ümit Koral, CHP Sarıyer İlçe Başkanı Mehmet Kubat, Meclis Başkanvekili Meltem Yücel Pir, muhtarlar, STK temsilcileri ile İstanbul ve Sarıyer’den  çok sayıda vatandaş katıldı.

 

Etiketler sarıyer sarıyer belediyesi Mustafa Oktay Aksu
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