Sarıyer'de edebiyat yolculuğu sona erdi

Tüm sanatseverleri Sarıyer’de bir araya getiren 9. Sarıyer Edebiyat Günleri, yapılan çeşitli etkinliklerin ardından son buldu. Masal çadırı ve Sarıyer Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun gösterisiyle başlayan etkinlikler; Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve 9. Sarıyer Edebiyat Günleri Onur Konuğu Türk Sineması’nın Sultanı Türkan Şoray’ın katıldığı “Sultan’la Yüz Yüze” ve Pelin Özer’in "Zamansız: Romanda Şiirsel Aktarım” söyleşisiyle devam etti. Etkinlikte usta edebiyatçı Latife Tekin,“Beyaz Martı Edebiyat Onur Ödülü”nün sahibi oldu. Ayrıca etkinliğin Onur Konuğu Türkan Şoray ve Fakir Baykurt Öykü Yarışması’nda derece girenlere de ödülleri takdim edildi. 9. Sarıyer Edebiyat Günleri Ceylan Ertem konseriyle son buldu.

TAHSİLİMİ TAMAMLAMAMAK İÇİMDE UKDE OLDU

Türk Sineması’nın Sultanı Türkan Şoray, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in moderatörlüğünü gerçekleştirdiği “Sultanla Yüz Yüze” söyleşisinde; gençliğinden, oyunculuğa adım attığı ilk yıllara, meslek hayatından filmlerine ve rol arkadaşlarına kadar merak edilen pek çok soruyu yanıtladı. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in, “Biliyorsunuz ben Rumeli Hisarüstü Mahallesi’nde yaşıyorum. Türkan Hanım’ın mahallemizde Sultan Filmi ile ağırladık. Filmin çekildiği ev kullanılmaz durumda olsa da hala yerinde duruyor. Ama mahallemizle tanışması 1973 yılında yaptırmış olduğu okul ile oldu. Bu okulun hikayesi nedir?” sorusunu yanıtlayan Şoray, “Ben bir gün arabamla Boğaziçi Üniversitesi civarlarından geçerken birkaç çocuk gördüm. Soğuk bir havaydı. Nereye gittiklerini sordum. Okula gittiklerini söylediler. O gün okul yaptırmaya karar verdim. Çünkü ben tahsilimi tamamlayamadım. Bu da içinde hep ukde oldu” diye konuştu.

ŞİMDİ BİR YABANCILIK BAŞLADI

Usta oyuncu Türkan Şoray için Yılmaz Güney ne ifade ediyor sorusunu ise şu şekilde yanıtladı: “Yılmaz Güney, benim için bir numaralı sinema adamı ve halk adamı. Ziyaretine gittiğim zaman o kadar güzel bakıyordu ki, o kadar içten ve yüreğinden bakıyordu ki. Kitabımda da anlattım. Sakarya’da onu ziyaret ederken arabaya bindim, döndüm baktım kapıdan bana el sallıyor. En son gördüğüm an oydu.” Sizin dönemin filmleri daha sıcak ve samimi olarak yorumlanıyor. O filmlerin hala akılda kalmasının temel sebebi nedir sorusunu ise “Toplum değişiyor, yaşam şartları değişiyor. Eskiden yolda gördüğümüz herkesle selamlaşırdık, komşu kültürümüz vardı. Şimdi bir yabancılık başladı. Yani yaşam kültürü değişti. O yıllarda yaşam öyleydi, sıcacıktı. Bir dayanışma vardı. Filmlerde de o samimiyet vardı” diyerek yanıtladı.

BEYAZ MARTI EDEBİYAT ONUR ÖDÜLÜ LATİFE TEKİN’İN

İmza günleri, söyleşiler, şiir teknesi, şiir hatları, sergi ve konserlerle renklenen etkinliklerde Sarıyer Edebiyat Günleri ile özdeşleşen “Beyaz Martı Edebiyat Onur Ödülü” de sahibini buldu. 2014 yılından bu yana verilen “Beyaz Martı Edebiyat Onur Ödülü” Yaşar Kemal, Zülfü Livaneli, Vedat Türkali, Murathan Mungan, İnci Aral ve Ahmet Ümit’in ardından bu yıl Latife Tekin’in oldu. Eski eşi Latif Demirci’nin vefatı nedeniyle törene katılamayan Tekin’in ödülünü yazar Pelin Özer aldı.

ÖYKÜLER ÖDÜL ALDI

9. Sarıyer Edebiyat Günleri’nin final etkinliğinde Fakir Baykurt Öykü Yarışması’nı kazananlar da ödüllerine kavuştu. Ödül töreni öncesi konuşan Başkan Genç, Fakir Baykurt’u andı. 4 dalda 360 öykü, 95 öykü kitabınının değerlendirildiği yarışma sonucunda dereceye girenler, ödüllerini Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve Işık Baykurt’un elinden aldı. Yarışma kapsamında “Fakir Baykurt Öykü Kitabı Ödülü” Simla Sunay Yalancı’nın kaleme aldığı “İçin Bir Boşluk” ve Fuat Sevimay’ın “Gör Bağır” kitaplarına verildi. Törende pandemi nedeniyle ödüllerine kavuşamayan 2020 ve 2021 Fakir Baykurt Öykü Yarışması kazananlarına da ödülleri verildi.

USTA YAZARLAR İMZA GÜNÜNDE

9. Sarıyer Edebiyat Günleri’nin son gününde; Saygı Öztürk, Kahraman Tazeoğlu, Tarık Tufan, Aynur Tümen, Özge Doğar, Aslan Özdemir,Naim Babüroğlu, Nazan Arısoy,Buket Aksu, Fevzi Ekinci, Bilge Karaduman, Zeynep Kaçar,Özgür Akarsu ve daha bir çok yazar okuyucularıyla buluştu.