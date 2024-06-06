Sarıyer'de ''Erzincan Türküleri UNESCO Yolunda'' konseri ayakta alkışlandı

Sarıyer Belediyesi Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi (BKSM), Şef Zafer Gündoğdu yönetimindeki Sarıyer Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu’nun "Erzincan Türküleri UNESCO Yolunda" konserine ev sahipliği yaptı. Şef Gündoğdu, “Erzincan Türküleri UNESCO Yolunda” ilk adımının atılmasına ev sahipliği yapan Sarıyer Belediyesine teşekkür etti.

Sarıyerlilerin yoğun ilgi gösterdiği konsere Sarıyer Belediyesi Başkan Vekili ve Başkan Yardımcısı Hüseyin Coşkun, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa Kul, CHP Sarıyer İlçe Başkanı Mehmet Kubat, MESAM Yönetim Kurulu Başkanı Recep Ergül, Erzincan 24 Doğa ve Kültür Varlıkları Koruma Derneği Başkanı Cemal Çiçek, Erzincan Türküleri Unesco Koordinatörü Cem Kaya, Sarıyer Belediyesi birim müdürleri, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda konuşan Erzincan 24 Doğa ve Kültür Varlıkları Koruma Derneği Başkanı Cemal Çiçek, Erzincan Türküleri Unesco Koordinatörü Cem Kaya, Unesco yolunda kendilerine destek verdikleri ve bu mirasa sahip çıktıkları için Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu ve Sarıyer Belediyesi çalışanlarına teşekkür etti.

“BÖYLE BİR ZENGİNLİĞE EV SAHİPLİĞİ YAPMAK BÜYÜK GURUR”

Sarıyer Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin Coşkun, “Böyle güzel bir etkinliğe ev sahipliği yapmak ve özellikle de Erzincanlı olarak Erzincan türkülerinin UNESCO Somut Olmayan Kültür Mirası listesine alınacak olması yolunda atılan bir adımın ilk basamaklarını Sarıyer Belediyesinin kültür merkezinde başlatmak da ayrı bir gurur. Bu gurur ileride Sarıyerliler ve özelde bizlere çok büyük bir miras olarak kalacak. Türkü dostları olarak buraya geldiğiniz için, bu mirasa sahip çıktığınız için teşekkür ediyoruz.”



Konukları selamlayan Zafer Gündoğdu ise ülkemizin kültürel mirası konusunda çok zengin olduğunu söyleyerek, “Erzincan türküleri bu mirasın en özel örneklerinden biridir. Diliyorum ki bu çalışmamız Unesco listesine girer” dedi. Geceye katılan Sarıyerli türkü dostları, birbirinden güzel türküleri seslendiren Sarıyer Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu’nu ve Şef Gündoğdu’yu konserin sonunda ayakta alkışlayarak, başarı dileklerinde bulundu.